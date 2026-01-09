Revue du web. Voile à la télévision: 2M au cœur d’une polémique sur l’accès à l’antenne

Voile à la télévision: 2M au cœur d’une polémique sur l’accès à l’antenne

🚨ALERTE INFO | Arbitrage CAN🏆



6 sélections sur 8 ont déposé une réclamation sur le retard et la désignation des arbitres.



👉 Et pourtant, c’est nous qu’on attaque, alors qu’un arbitre algérien🇩🇿 (pays plus hostile au Maroc🇲🇦) a été désigné à la VAR… 🤯 pic.twitter.com/byMGh8Mt3z — MMGA🇲🇦۞ (@makemororocco) January 8, 2026

🇲🇦 Le Maroc a fermé la porte à toute tentative d’influence venant de Samuel Eto’o.



Fouzi Lekjaa a fait le nécessaire pour garantir un arbitrage neutre :

✔️ arbitre mauritanien

✔️ retrait de l’arbitre algérien de la VAR pic.twitter.com/vgdxlv2f54 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 8, 2026

David Pagou ne veut pas entendre parler d'arbitrage maison avant d'affronter le Maroc



« On ne se pose pas ce genre de questions. Il y'a de très bons arbitres africains qui font de très belles performances. demain l'arbitre va diriger son match et peut se tromper de bonne foie » pic.twitter.com/clewetFpdg — Griffe 2 F⚽⚽T🇨🇲 (@Griffe2Foot) January 8, 2026

Certains parlent d’arbitrage maison pour le Maroc… alors que l’arbitre égyptien 🇪🇬 désigné est régulièrement critiqué sur le continent.



HONTEUX ! 🇲🇦😡 @CAF_Online pic.twitter.com/SSGGbPIq80 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 8, 2026

Le Cameroun a 𝗥𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘́ le changement de l’arbitre égyptien pour le match de demain, et 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘 qu’un autre arbitre arabe soit nommé à la tête de la rencontre. 🇨🇲😳



🗞️ @vvzfoot pic.twitter.com/rpbKvUA6Vj — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) January 8, 2026

USA: la population du Minnesota est sous le choc après une vidéo montrant un agent de l’immigration tuer froidement une femme

You’re lying. There was no attempt to run the officer over and no ICE agents appear to be hurt.



Get out of our city. https://t.co/Pehycaaeei https://t.co/fMnubawQiD — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 7, 2026

🚨 BREAKING: Protests are now spreading beyond Minnesota, marches against ICE are underway in Milwaukee, Wisconsin.



This is going national. pic.twitter.com/0XNwNOe7My — Brian Allen (@allenanalysis) January 8, 2026

Renée Nicole Good, 37 ans, a été tuée par un policier de l’ICE à Minneapolis ce 7 janvier. La militante observait l'action des policiers. Le maire de la ville ne cache pas son indignation et a un message pour l'ICE : « Cassez-vous de Minneapolis ! ».



➡️ https://t.co/ypemlh7rTr pic.twitter.com/XTgxAeei8U — L'Humanité (@humanite_fr) January 8, 2026

🚨 ALERTE INFO



Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, après le meurtre d'une femme par l'ICE au Minnesota aujourd'hui :



« J'ai un message pour l'ICE : foutez le camp de Minneapolis. On ne veut pas de vous ici. Des gens souffrent. Des familles sont déchirées. Et maintenant,… pic.twitter.com/WJ2ok9RRaI — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) January 8, 2026

Aux États-Unis, Renee Good, 37 ans, a été abattue mercredi 7 janvier à Minneapolis lors d’une opération de la police fédérale de l’immigration américaine.

➡️ https://t.co/nz6mwl4Zvm pic.twitter.com/d23EHnjKIJ — 20 Minutes (@20Minutes) January 8, 2026

Iran: la rue se mobilise, le pouvoir sous pression face à la vie chère

ABSENCE totale des forces de sécurité place Pounak, dans le nord-ouest de Téhéran, où les manifestants ont incendié jeudi 8 janvier 2026 une annexe de la police, au douzième jour de protestation en #Iran.



Source : «@Vahid pic.twitter.com/Vpbe3uPDqy — Armin Arefi (@arminarefi) January 9, 2026

🇮🇷

Iran: Téhéran ce soir, manifestation monstre contre le régime iranien. pic.twitter.com/m610nubtGg — Restitutor Orientis 🇨🇭 (@restitutorII) January 8, 2026

Iran 🇮🇷



Dans la ville de Khorramabad, des manifestants brandissent le drapeau Iranien d'avant la révolution de 1979, c'est-à-dire le drapeau de l'époque du Shah d'Iran. pic.twitter.com/IoW8bl6otz — Cartes du Monde (@CartesDuMonde) January 9, 2026

Partout en Iran, les manifestations contre le régime en place s'intensifient. Au moins 45 manifestants ont été tués depuis le début de la contestation d'après l'ONG Human Rights. #canal16 pic.twitter.com/bMRAuIrDWX — franceinfo (@franceinfo) January 9, 2026