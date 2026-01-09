Société

Revue du web. Voile à la télévision: 2M au cœur d’une polémique sur l’accès à l’antenne

Nadia Lyoubi, journaliste à 2M.

Revue du webVoile à la télévision: 2M au cœur d’une polémique sur l’accès à l’antenne; Maroc-Cameroun: une fausse polémique sur le choix des arbitres fait réagir la toile; USA: la population du Minnesota sous le choc après une vidéo montrant un agent de l’immigration tuer froidement une femme; Iran: la rue se mobilise, le pouvoir sous pression face à la vie chère... Round-up.

Voile à la télévision: 2M au cœur d’une polémique sur l’accès à l’antenne

Maroc-Cameroun: une fausse polémique sur le choix des arbitres fait réagir la toile

USA: la population du Minnesota est sous le choc après une vidéo montrant un agent de l’immigration tuer froidement une femme

Iran: la rue se mobilise, le pouvoir sous pression face à la vie chère

#Polémique#2M#TV#Télévision#Femmes voilées#CAN 2025#Football#réseaux sociaux#arbitre#États-Unis#migration#Assassinat#Iran#Manifestations#pouvoir d'achat

Société

Société

Société

Société

