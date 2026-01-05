Société

Revue du web. Maroc-Tanzanie: homme du match et buteur, Brahim Diaz félicité par ses coéquipiers du Real Madrid

Brahim Diaz, élu homme du match Maroc-Tanzanie.

Revue du webMaroc-Tanzanie: Brahim Diaz félicité par ses coéquipiers du Real Madrid; CAN 2025: le Cameroun élimine l’Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos; Souss: des cascades reprennent vie après des années de sécheresse; Sur le web, la fin du régime de Maduro saluée mais l’intervention américaine inquiète. Round-up.

Par La Rédaction
Le 05/01/2026 à 17h39

CAN2025: le Cameroun élimine l’Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, dont le départ réjouit tant ses déclarations ont été dérangeantes

Souss: les cascades de Imouzer n’id Aoutanane reprennent vie après de nombreuses années de sécheresse. Par ailleurs, les autorités ont repondu présentes avant comme après les fortes pluies.

Sur le Web, on se félicite de la fin du régime de Maduro mais non sans s’inquiéter de l’intervention américaine.

#Football#CAN 2025#Maroc-Tanzanie#Brahim Diaz#Cameroun-Afrique du Sud#Souss#Cascades#Maduro-Trump#Politique

