Revue du web. Maroc-Tanzanie: homme du match et buteur, Brahim Diaz félicité par ses coéquipiers du Real Madrid

Maroc-Tanzanie: homme du match et buteur, Brahim Diaz félicité par ses coéquipiers du Real Madrid

بـراهـيـم ديــاز أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام تنزانيا 👏🏻@Brahim Diaz claims the Player of the Match Award today against Tanzania! 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KnFnVD1ss0 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 4, 2026

Sans être brillant, le Maroc 🇲🇦 a assuré l'essentiel face à une Tanzanie 🇹🇿 qui était proche d'ouvrir le score quelques minutes avant le but de Brahim Diaz



L'essentiel est là même si Regragui a beaucoup tiré depuis le début de la CAN sur certains joueurs qui étaient à court… — Romain Molina (@Romain_Molina) January 4, 2026

CAN2025: le Cameroun élimine l’Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, dont le départ réjouit tant ses déclarations ont été dérangeantes

Mohamed Aboutrika:



“Honestly, I want Hugo Broos to be knocked out. The arrogance is obvious and his comments are very irritating. Everyone is praising the stadiums and the organization, yet he’s the only one criticizing.



He complains about taking 45 minutes from the hotel to… pic.twitter.com/GxSoYw9qSI — Micky Jnr (@MickyJnr__) January 4, 2026

🇿🇦 𝑳𝒆 𝒔𝒆́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒔𝒖𝒅-𝒂𝒇𝒓𝒊𝒄𝒂𝒊𝒏, 𝑯𝒖𝒈𝒐 𝑩𝒓𝒐𝒐𝒔 𝗦𝗜𝗙𝗙𝗟𝗘́ par le public marocain au moment où son image est apparue sur l’écran géant du stade. 🔥



🇲🇦👏🏻pic.twitter.com/l34FJNOfIb — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 4, 2026

His love for his Moroccan brothers is so endearing to me ❤️ pic.twitter.com/572tu0tqiu — Ema 🇫🇷 (@iluvkylian) January 4, 2026

Goodbye Hugo Bross 👋🇿🇦

You spent the whole tournament crying — no AFCON vibes, no fairness, no this, no that… Well, now you’ve got plenty of time to cry at home. 🥲😂#AFCON #SouthAfrica #Cameroon pic.twitter.com/dyfMvaOXMg — 212 Official 🇲🇦 (@212Offic) January 4, 2026

✈️ Hugo Bross est éliminé.



Dommage qu’on ai pas pu lui dire en face ce qu’on pense de lui. pic.twitter.com/uRq2T03TUg — TIKITAKA MAROC (@TikiTaka_Maroc) January 4, 2026

Souss: les cascades de Imouzer n’id Aoutanane reprennent vie après de nombreuses années de sécheresse. Par ailleurs, les autorités ont repondu présentes avant comme après les fortes pluies.

Sur le Web, on se félicite de la fin du régime de Maduro mais non sans s’inquiéter de l’intervention américaine.

Personne ne regrettera Nicolas Maduro. Il a mis son pays en faillite et en ruine, avec huit millions d’exilés.



Mais cela ne justifie pas que les États-Unis remettent unilatéralement en cause la souveraineté d'un État.



Ce qui se joue, c'est une remise en cause de l’ordre… pic.twitter.com/GgwmNjJ7zu — Dominique de Villepin (@Villepin) January 4, 2026

Il existait mille raisons de condamner le régime de Nicolas Maduro : communiste, oligarchique et autoritaire, il faisait peser sur son peuple, depuis de trop longues années, une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère - quand il ne les contraignait… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 3, 2026

🔴🇻🇪 QUI MONTRE CES IMAGES ?



Une grande marche populaire est en cours à Caracas, avec portraits de Maduro en main, pour exiger la libération du président vénézuélien et de son épouse.



C'est en direct sur la TV publique du Venezuela, dont le site web est inaccessible ou lent… pic.twitter.com/oYHcxTE5Tt — Christian Rodriguez (@ChrisRodrigAl) January 4, 2026

J’espère que tout le monde réalise ce qu’il est en train de se passer au Vénézuéla… 🙃

Oui, Nicolás Maduro est un personnage profondément condamnable à bien des égards. Autoritarisme, corruption, répression : ce n’est pas contestable.

Mais la vraie question est ailleurs.

De quel… pic.twitter.com/b4gG3P4y8n — Farah RK (@FarahRrK) January 3, 2026

A droite, l'Iwo Jima, bâtiment d'assaut amphibie qui a servi pour l'opération contre Maduro. 1 seconde sur Google

A gauche, ce que TF1 a choisi pour illustrer le navire :

Un cuirassé de la seconde guerre mondiale, avec un hélico collé au hasard. pic.twitter.com/OD6HbfNRqb — Loïc Guermeur 🌊⚓️ (@CapHornier_) January 4, 2026