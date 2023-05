«Diva! Italian Glamour in Fashion Jewellery», le raffinement de la joaillerie de mode italienne au musée des Oudayas

Prévue du 24 mai au 23 juillet au Musée national de la parure à Rabat, l’exposition se compose de 200 belles pièces de joaillerie de mode italienne. Conceptrice et commissaire de l’exposition, la designer Alba Cappellieri a déclaré, lors de l’inauguration, ce mardi 23 mai, que les bijoux exposés ont été portés par «les plus grandes célébrités d’Italie, dont des stars de cinéma, de la chanson et de la création».

Diva! reflète «la beauté, la créativité et le génie artistique de l’Italie, car ce sont des chefs-d’œuvre des plus grands bijoutiers qui illustrent l’excellence de l’artisanat italien connu dans le monde entier pour son raffinement», ont estimé les organisateurs.

Le président de la FNM, Mehdi Qotbi, s’est dit «heureux» d’accueillir Diva! Italian Glamour in Fashion Jewellery à Rabat, «ville lumière, capitale de la culture», et précisément au Musée national de la parure, «véritable écrin de nos trésors nationaux».

Il a également saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements au roi Mohammed VI pour la dynamique insufflée à la culture, avant de souligner que la FNM «œuvre pour la démocratisation de la culture, en mettant à la portée de chacun la possibilité de découvrir notre patrimoine riche, pluriel et diversifié».

Armando Barucco, ambassadeur d’Italie au Maroc, a, quant à lui, estimé que «les 200 joyaux de l’exposition Diva! réunissent les thèmes fondamentaux du savoir-faire italien dans l’union, la tradition et l’innovation, l’histoire et la technologie».

Le diplomate italien a enfin exprimé sa joie qu’une «exposition de cette importance puisse dialoguer avec l’extraordinaire collection des Oudayas, le Musée national de la parure, créé grâce à la générosité et à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».