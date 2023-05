Musée national de la photographie de Rabat: inauguration de «Kourtna», l’expo qui immortalise les Lions de l’Atlas et le foot

L’évènement, auquel participent une quinzaine de photographes ayant immortalisé les temps forts des Lions de l’Atlas et de leurs fans lors du Mondial du Qatar, a été inauguré par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM).

Les deux hommes ont promis de redoubler d’efforts pour promouvoir l’art de la photographie au Maroc. À la grande satisfaction de Mehdi Qotbi, le ministre de la Culture a annoncé dans une déclaration pour Le360 la création d’un Grand Prix national de la Photographie, distinction qui viendra s’ajouter au Prix national de la presse.

«J’ai décidé d’adopter prochainement un décret concernant la création du Prix national de la photographie», a affirmé Mehdi Bensaïd, exprimant la disposition de son département à apporter son soutien aux jeunes photographes. «La photographie est un art à part entière», a-t-il ajouté.

Dans un texte de présentation résumant l’esprit de cette exposition, Mehdi Qotbi a indiqué qu’elle «rend hommage aux couleurs du Royaume, levées très haut durant le mondial du Qatar 2022, et s’inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion du sport, et du football en particulier. “Kourtna” retransmet les échos des voix des supporters dans les stades et dans les rues, qui ont chanté collectivement l’amour d’une équipe, mais aussi d’une patrie».

Quant à Soufiane Er-Rahoui, conservateur du Musée national de la photographie, il explique les trois volets qui composent cette exposition. Il s’agit de «partager la passion de toutes les catégories sociales marocaines pour le football et comment ce sport est vécu et pratiqué au Maroc», de constater «la ferveur créée par l’équipe nationale lors du Mondial» et de vivre «le ressenti des Marocains tout au long des matches». Le foot aussi «nourrit l’inspiration des artistes marocains», a souligné le conservateur.

Parmi les exposants figurent les photographes Ilias El Faris, Mourad Fedouach, Youssef Ouchra, Inès Bouallou, Nourra Akerraz et Youness Atbane.