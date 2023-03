Fès: pour 2,5 millions de dirhams, l’étude scénographique du futur musée Al Batha des arts de l’islam bientôt lancée

Une convention de partenariat pour la réalisation de l’étude scénographique du futur musée Al Batha des arts de l’islam a été signée, mardi 21 mars 2023 à Fès. Paraphée par le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président de la Fondation nationale des musées(FNM), Mehdi Qotbi, et le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès), Fouad Serghini, cette convention a pour objet d’équiper le futur musée, avec une enveloppe budgétaire estimée à 2,5 millions de dirhams.

Dans une déclaration à la presse, Fouad Serghini a mis en valeur l’importance du musée des arts de l’islam dont les travaux de restauration ont été lancés par le roi Mohammed VI le 15 avril 2019, ajoutant que cette rencontre a été également l’occasion de présenter le projet du Musée de la culture juive de Fès, dont les travaux sont achevés et qui sera prochainement ouvert au public.

Lire aussi : Agadir: le Musée municipal, transformé en musée d’art, ouvre bientôt ses portes

De son côté, Mehdi Qotbi s’est félicité de la signature de la convention relative à l’étude scénographique du musée des arts de l’islam, qui sera «l’un des plus grands au monde en termes de surface et des objets qu’il va contenir». Et de mettre en avant les valeurs de tolérance, de paix et de coexistence qui caractérisent le Maroc sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Cette cérémonie s’est déroulée au Musée de la culture juive, en présence de plusieurs personnalités dont des universitaires, des élus et des membres de la communauté juive de Fès.