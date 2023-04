Akhannouch, Qotbi et Bensaïd inaugurent «Agadir Musée d’Art»

L’exposition permanente comporte une collection provenant de la donation du mécène EI Khalil Belguench, qui a souhaité partager sa passion pour l’art avec tous les Marocains et les visiteurs, selon la Fondation nationale des musées.

Dans un parallèle entre tradition et modernité, le parcours de l’exposition se décline en sections, autour d’une lecture thématique, où peintures, bijoux et tapis, essentiellement amazighs, s’entrecroisent et se complètent pour former un ensemble cohérent et harmonieux.

La cérémonie d’inauguration de ce musée s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, de Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées, de Karim Achengli, président du conseil régional du Souss-Massa, et d’Ahmed Hajji, wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane.

Selon M. Qotbi, «ce musée abrite, essentiellement, une collection d’œuvres d’art exceptionnelles, issue d’une importante donation d’El Khalil Belguench, qui a tenu à ce qu’elle soit partagée avec nos visiteurs et tous les Marocains, car l’essence même de l’art est le partage». Et d’ajouter que «cet espace réussit à faire dialoguer tradition et modernité, tout en unissant des objets de notre patrimoine avec des créations artistiques, dans un langage commun».

Au fil de cette exposition, les visiteurs découvriront la richesse et la variété de l’héritage national qui reste une source d’inspiration pour les artistes, a-t-il souligné. Dans une déclaration à la presse, Mehdi Bensaïd a indiqué que ce musée s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour le renforcement des infrastructures culturelles au niveau de la région de Souss-Massa, ainsi que la promotion de l’industrie et du tourisme culturels qui contribuent au développement économique et social.

Pour sa part, Abdelaziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, a souligné qu’«Agadir Musée d’Art» abrite plus de 150 œuvres d’artistes marocains et étrangers et une collection du riche patrimoine culturel national.

L’ouverture de ce nouvel espace muséal à Agadir permet à la Fondation nationale des musées d’élargir son offre culturelle dans chaque région du Royaume, et de valoriser la richesse du patrimoine artistique et culturel marocain. Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil communal de la ville d’Agadir, la Wilaya de la région de Souss-Massa et la Fondation nationale des musées.

À noter qu’en marge de l’inauguration d’AMA, il a été procédé à l’ouverture du parking souterrain «Al Inbiaât», ainsi qu’au lancement du chantier de réhabilitation de la salle couverte éponyme. La délégation ministérielle s’est enquise également de l’état d’avancement des travaux de construction du Grand Théâtre d’Agadir, pour un budget global de 250 millions de dirhams.