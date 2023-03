Immersion dans le nouveau Musée de la culture juive de Fès, avant son ouverture au grand public

Conçu selon les principes de l’architecture juive marocaine, le Musée de la culture juive de Fès, sis à proximité du Mellah, se donne pour principale mission de préserver les spécificités architecturales de la capitale spirituelle et de mettre en avant sa richesse culturelle, y compris le patrimoine juif en tant que composante de l’identité marocaine.

Fouad Serghini, directeur de l’Agence pour le développement et la réhabilitation (ADER) de Fès, a déclaré pour Le360 que «les travaux de construction et d’aménagement du Musée de la culture juive sont achevés. La dernière étape consiste en la décoration des différentes ailes du musée et l’acquisition d’objets d’art par la Fondation nationale des musées, en vue d’ouvrir ses portes au grand public dans les semaines à venir.»

Ce projet a été conçu, selon le directeur de l’ADER, sur une superficie de près de 1.200 mètres carrés et avec une surface globale planchée de plus de 1.700 mètres carrés, pour une enveloppe de 10 millions de dirhams.

Lire aussi : Le musée de la culture juive de Fès, symbole d'un «avenir assuré par un passé riche», selon la chaîne télévisée i24

Il convient de rappeler que la construction de ce musée a commencé après la visite du roi Mohammed VI dans la ville de Fès le 16 avril 2019. Cette visite royale visait à superviser l’avancement de certains projets de rénovation et de restauration de la médina de Fès initiés dans le cadre d’un projet de développement plus large appelé «Médina de Fès 2018-2023».