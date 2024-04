Aziz Akhannouch et Anas Sefrioui célèbrent à Marrakech le mariage de leurs enfants

Elle est la plus jeune des filles de Aziz Akhannouch, l’actuel chef du gouvernement et magnat de la distribution des hydrocarbures. Il est le fils d’Anas Sefrioui, magnat de l’immobilier. Le 27 avril, Kenza Akhannouch et Malik Sefrioui célèbreront leur union, apprend Le360 de source informée, et par conséquent l’union de deux des familles parmi les plus riches et les plus puissantes du Maroc.

Le mariage se déroulera à Marrakech, dans la demeure de Aziz Akhannouch et donnera vraisemblablement lieu à une cérémonie où le faste discret et le luxe rare seront à la table des invités.

À propos des jeunes mariés

Âgée de 27 ans, Kenza Akhannouch est titulaire d’un bachelor en Global management décroché à la Regent’s University de Londres et d’un master en marketing obtenu à la Cass Business School. Dès 2015, elle enchaîne les stages chez Inditex, puis au sein du groupe Aksal et enfin Akwa Group avant de se lancer dans l’entreprenariat avec Kenz’up. Depuis 2021, elle a lancé Hany, une application marocaine dédiée aux services à domicile.

Malik Sefrioui, 33 ans, a quant à lui poursuivi ses études au Babson College, aux États-Unis, où il décroche un bachelor en Administration des affaires, en 2014. Il revient la même année au Maroc où il est nommé vice-président du groupe cimentier Ciments de l’Atlas-Ciments de l’Afrique, fondé en 2007 par son père, Anas Sefrioui, et par la suite, occupe le poste de vice-président de l’Association professionnelle des cimentiers (APC).