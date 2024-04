Cet acteur américain a fait sa demande en mariage à sa compagne au cœur du désert d’Agafay

Quoi de plus romantique qu’une demande en mariage avec pour seuls témoins les éléments de la nature? C’est sur la terre aride du désert d’Agafay que l’acteur américain d’origine égyptienne Zeeko Zaki a posé un genou à terre pour demander sa main à sa dulcinée.

En couple avec Renée Monaco depuis 2021, la star de la série FBI, dans laquelle il campe le rôle de l’agent spécial Omar Adom, a partagé ce moment unique sur son compte Instagram. «Habibi, c’est tout pour toi maintenant...», a-t-il écrit dans un post accompagnant des photos et une vidéo immortalisant l’instant.

Zeeko Zaki is sharing his and Renee Monaco's engagement video. 💍 pic.twitter.com/dw9OxPZ4wU — Entertainment Tonight (@etnow) May 23, 2023

Pour la petite histoire, Zeeko Zaki a surpris sa fiancée en l’emmenant en plein désert lors d’une balade à dos de chameau. Alors que la jeune femme a posé pied à terre et pris la pose à côté du chameau, son fiancé la rejoint et demande à une personne présente à leurs côtés: «Tu peux prendre une vidéo?» Alors qu’elle ne s’y attend visiblement pas, Zeeko Zaki choisit cet instant pour faire sa demande en s’agenouillant devant elle. Heureusement pour l’acteur de 33 ans, Renée Monaco a rapidement dit «oui» avant de l’embrasser.

La demande en mariage de Zeeoko Zaki à sa fiancée Renée Monaco, dans le désert d'Agafay. (DR)

Revenant sur cet instant magique dans l’émission Entertainment Tonight, Zeeko Zaki (également connu pour ses rôles dans les séries Six et 24 Heures :Legacy) a confié que sa fiancée et lui avait pris l’habitude, à titre de plaisanterie, de se demander mutuellement «Est-ce le moment?» chaque fois qu’ils se trouvaient dans un endroit romantique. La première chose à laquelle l’acteur dit avoir pensé en parcourant le désert d’Agafay est «C’est le moment (…) c’était un rêve devenu réalité», alors qu’il savourait un instant «tellement magique» et «incroyable» au cœur de cet endroit majestueux.