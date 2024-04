La dernière apparition publique de Clint Eastwood, 93 ans, suscite l’inquiétude

Clint Eastwood, monument du 7ème art à qui l’on doit des chefs-d’œuvre comme «Sur la route de Madison», «One million dollar baby», ou encore «American Sniper» qui a été tourné en 2014 au Maroc, entre Rabat et Salé, a fait une rare apparition en public, le 24 mars, à Los Angeles.

L’acteur et réalisateur de 93 ans, qui brille au firmament du cinéma depuis près de 70 ans, assistait à un évènement organisé par la primatologue Jane Goodall à Carmel-by-the-sea, la ville natale de Clint Eastwood dont il a aussi été maire pendant quelques années.

Au cours de cet évènement à portée écologique, le réalisateur a longuement échangé avec la primatologue britannique. Mais malgré le large sourire qui fendait son visage, son apparence négligée a inquiété ses fans. Très amaigri, le dos voûté et marchant avec peine… c’est la première fois que le temps semble avoir prise sur le réalisateur qui fêtera ses 94 ans le 31 mai prochain.

À 93 ans, Clint Eastwood a fait une rare apparition lors d’un événement. 🎥 pic.twitter.com/UlbEtGeIKf — Live. (@filmserielive) April 15, 2024

«Clint a toujours été en bonne santé, et a conservé sa vitalité et son activité malgré son âge avancé. Mais le fait qu’il ne soit pas apparu récemment suscite beaucoup d’inquiétude à Hollywood», confiait l’année dernière une source proche de l’acteur au site Radar Online. Et cette dernière apparition est loin de rassurer.

Un nouveau projet environnemental en vue?

Pourtant, Clint Eastwood ne semble pas disposé à délaisser sa précieuse caméra. Ainsi, il travaille depuis juin dernier sur son prochain film, un thriller intitulé «Juror No#2» dont la sortie est prévue en 2024. Sa présence au côté de l’ethnologue et primatologue Jane Goodall, à l’occasion d’une tribune qui lui était donnée lors de l’évènement «Reasons for Hope», au Centre culturel Sunset, pourrait aussi annoncer un nouveau projet pour celui qui se nourrit d’histoires.

Jane Goodall, 90 ans, est la première scientifique à avoir observé et rapporté que les chimpanzés utilisaient des outils pour se nourrir. Une découverte qu’elle a faite lorsqu’elle a décidé, en 1960, de vivre seule parmi ces primates, dans la région du lac Tanganyika en Tanzanie, afin de mieux les observer et les comprendre. Depuis 1977, elle œuvre à la protection de la biodiversité, à l’aide au développement durable et à l’éducation au sein de l’institut Jane Goodall dont elle est la fondatrice.

90 et 93 ans !



La preuve que de continuer d’être “passionné”, de rire, d’apprendre, de partager …ça nous garde jeunes 🥰



Dre Jane Goodall et Clint Eastwood😉👇🏼 pic.twitter.com/xkRYfHOrI1 — Bella 🌸🕊💕 (@VieLacombe) April 16, 2024

La question écologique est aussi très importante aux yeux de Clint Eastwood, fervent défenseur de la préservation de l’environnement et partisan des avantages financiers en faveur des énergies alternatives. D’ailleurs, l’acteur et réalisateur est à l’origine d’un projet résidentiel haut de gamme soucieux du développement durable, situé en pleine nature à Carmel-by-the-sea et baptisé Tehama Community.