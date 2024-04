Anthony Hopkins incarnera le roi Hérode dans un thriller biblique tourné au Maroc

Anthony Hopkins incarnera à l’écran le roi Hérode et partagera l’affiche avec l’actrice Noa Cohen qui campe le rôle de Marie, la mère de Jésus. L’acteur, doublement oscarisé pour son rôle d’Hannibal Lecter dans «Le Silence des agneaux» (1992) et celui d’Anthony dans «The Father» (2021), décrit ce nouveau long-métrage comme «un film sur le passage à l’âge adulte d’une jeune fille qui a changé le monde pour toujours».

Pour écrire le scénario de ce «thriller biblique de survie», dédié aux personnages de Marie et Joseph, la production a sollicité de nombreux chefs religieux à travers le monde. Timothy Michael Hayes a ainsi écrit le scénario original après avoir consulté des prêtres, des évêques, des pasteurs baptistes, des rabbins, des mormons et des imams, ainsi que des biblistes et des théologiens.

«À cette époque de ma vie, je suis attiré par le défi des scripts complexes. De plus, le niveau de détail apporté à cette production -avec des décors, des accessoires et des costumes extraordinaires- me rend fier d’en faire partie», s’est réjoui Anthony Hopkins, qui incarne avec brio ce roi désespéré, prêt à tout pour conserver sa couronne, y compris tuer sa femme et ses fils, ainsi que d’innombrables innocents.

DJ Caruso, le réalisateur à qui l’on doit aussi «I Am Number Four» ou encore «Eagle Eye», explique dans un communiqué qu’il espère que le film «donnera au monde un portrait de la vraie Marie humaine. Son histoire a un début moins connu et cela mérite profondément d’être raconté. La représenter depuis sa naissance jusqu’à son enfance et la présenter comme un être humain avec des appréhensions et des peurs sera une célébration de tout ce qui est inspirant et déchirant dans son voyage».