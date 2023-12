La suite du film «Lord of War», avec Nicolas Cage, sera tournée au Maroc en 2024

C’est durant le Festival international du film de Marrakech, qui se tenait jusqu’au 3 décembre, que Karim Debbagh, patron de la société de production Kasbah Films, a informé le magazine américain Variety du prochain tournage, au Maroc, de la suite de «Lord of War» (2005). Réalisé par Andrew Niccol, ce thriller atypique mettait en scène Nicolas Cage dans le rôle de Yuri Orlov, un puissant marchand d’armes russo-américain.

Après une pause de huit mois, causée par la grève des acteurs et des scénaristes qui a paralysé Hollywood, l’équipe du film a repris la préparation du tournage et se trouve actuellement en repérage dans différents emplacements à travers le Maroc. Le tournage de cette suite, sobrement intitulée «Lords of War», devrait débuter au mois de mars 2024, pour une durée d’environ quarante jours.

L’équipe de tournage sera composée de 400 à 500 membres, dont une centaine viendra principalement des États-Unis et du Royaume-Uni. «Les membres de l’équipe marocaine sont de mieux en mieux formés ces dernières années, grâce à tous les grands films qui ont été tournés ici, et aussi grâce aux écoles qui ont ouvert leurs portes et ont contribué à renforcer cette jeune génération», a déclaré Karim Debbagh.

«Nous essayons de couvrir quatre ou cinq pays africains, comme la Libye, l’Égypte, le Sénégal, le Mali et plusieurs pays du Moyen-Orient, et nous avons presque tout trouvé au Maroc», a expliqué le patron Kasbah Films, évoquant les différents sites repérés pour les besoins du film.

Dans cet échange, le producteur marocain évoque notamment Casablanca, «si diversifiée», une ville où l’on trouve «des zones qui ressemblent au Sénégal et d’autres qui sont très luxueuses, comme un quartier californien». «Mais si vous recherchez des endroits qui ressemblent à la Libye, au Yémen ou à la Syrie, on peut les trouver à Marrakech et dans ses alentours», ajoute-t-il, livrant ainsi de précieuses indications sur les villes (et pays) où le scénario placera les événements du film, et aussi celles où seront probablement tournées certaines de ses scènes.

Mais au-delà de la diversité des sites dont il dispose, le Maroc compte aussi sur les avantages fiscaux pour attirer les productions étrangères. Il en est ainsi de l’abattement fiscal appliqué aux budgets, et dont le taux a été porté à 30%. Selon Variety, la production du film engagera «environ 7 millions d’euros de dépenses éligibles au Maroc», soit près de 76 millions de dirhams.

La suite de «Lord of War» n’est pas le seul projet international sur lequel travaille Kasbah Films. Parmi les prochains tournages étrangers au Maroc que la société de production chapeautera, on cite également «Atomic», une série britannique dont la première saison sera entièrement tournée dans le Royaume à partir du mois de mai 2024, ou encore «Faster Than Horses», film indépendant produit par le studio britannique Pure Grass Films.