FIFM 2023. Matt Dillon: «J’espère faire un film au Maroc un jour»

L'acteur et réalisateur américain Matt Dillon.

L’acteur américain Matt Dillon, déjà venu plusieurs fois au Maroc, est l’un des invités de marque de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM). Il fait notamment partie des stars programmées dans la section «Conversation avec», où le public a l’occasion de leur poser des questions.

Interrogé par Le360, Matt Dillon a déclaré qu’il connaît quelques villes du Maroc, mais que sa préférée reste Tanger. «Je connais Essaouira... Tafraout, que j’ai visitée en 1981 et 1982. C’était ma première fois au Maroc», s’est souvenu l’acteur d’«Outsiders» du géant Francis Ford Copolla.

Matt Dillon a affirmé «détenir» un record au FIFM puisqu’il y a déjà été invité à quatre reprises. «C’est un festival extraordinaire et très relax. Plusieurs films de réalisateurs talentueux de plusieurs endroits y sont présentés», a-t-il commenté.

Et de préciser qu’il allait assister à la toute première édition du FIFM en 2001, mais à cause du montage du film qu’il était en train de réaliser, il n’a pu être de la partie et a reporté sa venue à l’année suivante.

L’acteur américain a également exprimé son intérêt pour les les films où le Maroc est le sujet central. Il a notamment cité «Marrakech Express», avec la star britannique Kate Winslet. «J’aime beaucoup ce genre de film, où le Maroc, sa nature, ses gens... sont mis à l’honneur. Il faudrait en faire plus souvent.»

Matt Dilon a, par ailleurs fait part de son envie de tourner au Maroc. «J’ai une grande connexion avec le pays. Je n’ai jamais travaillé ici, mais j’espère le faire un jour», a-t-il confié.