FIFM 2023: «Bye Bye Tiberias» de Lina Soualem vu par sa mère, l’actrice palestinienne Hiam Abbas

L’actrice palestinienne Hiam Abbas est la vedette du film documentaire «Bye Bye Tiberias», réalisé par sa fille, Lina Soualem. Projetée le 25 novembre, lors de la première journée de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), en compétition officielle, cette œuvre a eu droit à un tonnerre d’applaudissements.

«Pour moi, c’est plus qu’un film réunissant une mère et sa fille. C’est un film qui relie Lina au passé d’un peuple tout entier», affirme Hiam Abbas dans un entretien avec Le360.

Fière de sa fille et du film qu’elle a réalisé, Hiam Abbas se dit très fière de présenter ce nouveau film au Maroc. «Ce film, qui présente des images d’archives, parle des femmes palestiniennes et comment chacune d’entre elles a semé les graines de la vie et a affronté toutes les épreuves», souligne-t-elle.

Enfin, «Bye Bye Tiberias» est, selon Hiam Abbas, un devoir de mémoire: «Ce n’était pas facile de s’ouvrir et de raconter une partie de ma vie personnelle et de retourner sur ces traces, mais Lina m’a expliqué ce qu’elle voulait absolument faire et dans quel objectif.»

Hiam Abbas est une actrice connue du public marocain. Elle a notamment joué dans les films «Ali, Rabiaa et les autres» d’Ahmed Boulane (2000) et «Rock the Casbah» de Laïla Marrakchi (2013), tourné à Tanger.