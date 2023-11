FIFM 2023. Jessica Chastain: «Ce qui me charme au Maroc»

L’actrice américaine Jessica Chastain est une grande fan du Maroc. Venue plusieurs fois en vacances ou pour des films, la présidente du jury du FIFM 2023 est «amoureuse» du pays et le clame haut et fort. «J’ai eu la chance de visiter plusieurs villes: Erfoud, Marrakech, Casablanca, Ouarzazate», confie-t-elle dans une déclaration pour Le360.

«J’adore le Maroc, sa nourriture, le hammam, son architecture, et surtout ses gens, ils sont d’une merveilleuse générosité», poursuit la star hollywoodienne, révélant que sa maison est remplie de choses et d’objets achetés durant ses multiples séjours au Royaume. «À chaque fois que je viens au Maroc, je fais beaucoup de shopping.»

Jessica Chastain a fait, on se rappelle, ses premières apparitions à la télévision en 2000, dans la série «Urgences», entre autres. Mais c’est son interprétation dans «La couleur des sentiments» (2011) qui lui a valu plusieurs prestigieuses nominations, dont celles de Meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes et aux Oscars.

Mais elle pendra sa revanche en remportant l’Oscar de la meilleure actrice en 2022 pour «Dans les yeux de Tammy Faye», ainsi que le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame pour «Zero Dark Thirty».

Jessica Chastain préside le jury du 20ème FIFM aux côtés de l’Iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgård et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.