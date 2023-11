FIFM 2023: une cérémonie d’ouverture sans strass ni paillettes

La 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM) s’est ouverte hier vendredi 24 novembre. Le coup d’envoi de cette grand-messe mondiale du 7ème art a eu lieu dans une ambiance où régnaient la discrétion et la sobriété.

Le climat qui entoure cette édition anniversaire, dans une période post-séisme et en plein conflit au Proche-Orient, n’est pas festif et ressemble curieusement à celui de son lancement. La première édition du FIFM avait en effet eu lieu juste quelques jours après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York.

«La première édition était difficile, mais finalement, elle était magique. C’était un message de paix incroyable», se rappelle Melita Toscan du Plantier, conseillère du président de la Fondation du FIFM. «C’est ce qu’on souhaite faire aujourd’hui, transmettre des messages de paix et d’unité. On est tous ensemble unis pour parler culture, une arme contre la haine et l’obscurité», ajoute-t-elle.

La cérémonie d’ouverture du FIFM 2023 a été marquée par un hommage rendu au plus international des acteurs danois, Mads Mickelsen, qui a reçu son Étoile d’or des mains de un autre acteur de renom, l’Américain Willem Dafoe.

Lire aussi : FIFM 2023: les 10 géants du cinéma mondial invités au programme «In conversation with»

Ce dernier, qui animera une leçon de cinéma ce dimanche 26 novembre, dans le cadre du programme «Conversation With», a confié dans une déclaration pour Le360 qu’il garde un excellent souvenir de l’époque où il a joué dans «La dernière tentation du Christ» de Martin Scorcese.

Plusieurs scènes de ce film ont été tournées au Maroc, en 1988. «Martin Scorcese était exigeant et passionné. Nous avons tourné loin du tumulte de la ville. Nous étions en pleine nature, c’était exceptionnel», se souvient la star hollywoodienne, un brin mélancolique.

L’autre temps fort de la cérémonie d’ouverture a été la projection du film «Hit Man», réalisé par l’Américain Richard Linklater et avec Glen Powell à l’affiche.

La compétition officielle du FIFM 2023 démarre ce samedi 25 novembre. Les 14 films en lice, dont 2 marocains, seront soumis au jury présidé par l’Américaine Jessica Chastain et incluant l’écrivaine marocaine Leila Slimani.