Marrakech: des femmes filmées à leur insu dans un hammam

Les services de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé une jeune femme qui filmait discrètement des femmes dénudées dans un hammam populaire du quartier Mhamid dans l’arrondissement de Ménara à Marrakech.

Pour ce faire, «elle utilisait un téléphone portable étanche qui se démarque par la qualité de ses photos et de ses vidéos», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 18 et 19 avril.

La mise en cause se faisait passer pour une cliente, guettant ses victimes pour les filmer toutes nues dans certaines positions.

D’après les sources du quotidien, son comportement suspect a alerté certaines femmes qui l’ont surpris en flagrant délit. Très vite, poursuit le journal, le hammam a été plongé dans un véritable chaos, entre cris et vives protestations de femmes craignant d’avoir été filmées à leur insu.

C’est à cet instant que le personnel du hammam a neutralisé la suspecte avant de prévenir la police judiciaire, qui s’est immédiatement rendue sur place. Des policières ont alors pénétré dans l’établissement pour interpeller la mise en cause et saisir le téléphone ayant servi aux enregistrements.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’appareil contenait d’autres images de femmes nues, filmées dans divers hammams populaires. La suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui devra lever le voile sur les dessous de cette affaire.