Société

Khénifra: une vidéo pornographique suscite l’indignation dans la région

L'application Whatsapp sur un téléphone.

Revue de presseUne vidéo à caractère sexuel impliquant une lycéenne et un agriculteur à Tighassaline, dans la province de Khénifra, est devenue virale sur les messageries instantanées, provoquant une vive indignation locale. Une enquête est ouverte. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 10/04/2026 à 19h47

La commune de Tighassaline a été le théâtre d’un vif émoi ce mercredi, suite à la propagation d’un contenu à caractère pornographique via les applications mobiles. Les images impliquent un agriculteur de 28 ans ainsi qu’une jeune fille de 17 ans, scolarisée au lycée local.

«La vidéo de 46 secondes montre l’agriculteur et la lycéenne en train de filmer leur relation sexuelle», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 11 et 12 avril.

Alertés, indiquent les sources du quotidien, «les éléments de la gendarmerie royale ont rapidement identifié l’agriculteur impliqué dans ce scandale et la jeune fille qui poursuivait ses études dans un lycée qualifiant de la région».

L’agriculteur a pris la poudre d’escampette. Il est recherché par les services sécuritaires de la province. La lycéenne a été convoquée par la gendarmerie royale de Tighassaline, en présence de ses parents, en vue de donner sa version des faits.

D’après les sources du quotidien, «la victime aurait déclaré aux enquêteurs que le mis en cause l’aurait forcée et aurait exercé des pressions sur elle pour filmer cette vidéo».

L’instruction révèle que le mis en cause aurait monnayé ses intentions pour séduire la victime. Actuellement en fuite, l’agriculteur fait l’objet de recherches, alors que le téléphone de la lycéenne a été saisi pour les besoins de l’instruction. Face à la gravité des faits, la société civile régionale s’est mobilisée pour condamner ces actes et appeler à la responsabilité des citoyens afin de stopper la diffusion des contenus compromettants.

Par La Rédaction
Le 10/04/2026 à 19h47
#Khénifra#Vidéo#sextape

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