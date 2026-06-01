Le récit glaçant de la tentative d’assassinat de Hichem Aboud par le régime d’Alger

L’enquête menée par les services de sécurité français sur l’affaire du braquage d’un musée a fortuitement conduit les enquêteurs à la tentative de meurtre qui avait visé l’opposant algérien Hichem Aboud.

«L’affaire, qui a évolué au fur et à mesure de l’avancement des investigations, est aujourd’hui entre les mains de la justice française compétente», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 2 juin.

Cette affaire, révèlent les sources du quotidien, remonte à la fin de l’année 2024, lorsque les services de sécurité français avaient ouvert une enquête sur le vol d’un musée et interpellé un suspect dont le téléphone portable avait été saisi pour les besoins de cette enquête.

L’expertise effectuée sur ce téléphone a alors révélé des informations qui n’avaient aucun lien avec le musée cambriolé. Elles ont toutefois mis les enquêteurs sur la piste de la tentative de meurtre qui avait visé l’opposant algérien Hichem Aboud.

En effet, poursuit le quotidien, des communications téléphoniques déchiffrées par les enquêteurs contenaient des indications claires sur l’assassinat de l’opposant algérien en contrepartie d’une importante somme d’argent.

Les données recueillies par la police française révélaient également des itinéraires dont les recoupements menaient directement à l’adresse de la personne ciblée dans la ville de Roubaix, dans le nord de la France.

De même, «quatre personnes se faisant passer pour des agents de police apparaissaient dans les environs du domicile de Hichem Aboud avant de disparaître», révélaient des enregistrements vidéo stockés sur la messagerie cryptée du téléphone du suspect placé en garde à vue. Autant d’éléments laissant penser à l’existence d’un plan visant l’assassinat de l’opposant algérien.

C’est à ce stade que l’affaire a pris une autre dimension judiciaire. Au fur et à mesure que l’enquête progressait, d’autres suspects ont été identifiés. Il s’agit d’un jeune installé dans la ville de Lyon, ayant des antécédents judiciaires, et d’un autre qui était étudiant au moment des faits.

En remontant la trace d’un groupe sur la messagerie cryptée figurant sur le téléphone saisi, deux autres suspects ont été interpellés, indiquent les mêmes sources. Aujourd’hui, ils sont poursuivis pour de lourds chefs d’accusation, notamment pour tentative de meurtre en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels.

«Le plan d’assassinat qui a échoué aurait été commandité par le président Abdelmadjid Tebboune et le chef actuel de l’armée algérienne, Saïd Chanegriha», a déclaré Hichem Aboud sur sa chaîne sur les réseaux sociaux.