FIFM 2023. Kamal Lazraq déploie son film «Les meutes», en compétition officielle au FIFM

Des chiens qui prennent leur revanche sur les humains. C’est bien là l’idée centrale, et sous-jacente du premier long-métrage de Kamal Lazraq. Après avoir reçu le prix du jury dans la catégorie «Un certain regard» au dernier Festival de Cannes en mai 2023, et le Premier prix au Festival international du Film de Bruxelles plus récemment, «Les meutes» poursuit son chemin vers plus de reconnaissance.

Réunissant les deux acteurs principaux: Abdelatif Mastouri et Ayoub Elaid dont c’est la toute première participation au cinéma, ce film a été projeté en avant-première à Marrakech et est en lice parmi 13 autres films de la compétition pour remporter l’Étoile d’Or du FIFM.

Pur produit de ce festival puisqu’il a été développé en postproduction au sein des Ateliers de l’Atlas en 2021, «Les meutes» de Kamal Lazraq défend un cinéma noir, urbain, un peu comme «Casanegra» de Nourredine Lakhmari, mais dans une approche filmique très différente.

«C’est un voyage dans la dureté de la nuit casablancaise. C’est la première projection au Maroc et la première sortie des acteurs marocains qui ne sont pas professionnels», affirme le réalisateur lors de la présentation de son film juste avant sa projection à la salle des ministres du Palais des Congrès face à un jury présidé par l’actrice américaine Jessica Chastain.