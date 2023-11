Festival: souvenirs, nostalgie et rétrospective pour les 20 ans du FIFM

On vous le disait au démarrage de cette édition du Festival international du Film de Marrakech. Cette année, l’évènement se tient dans un format inhabituel. Pas de tapis rouge en face du public au Palais des congrès, pas de projections en plein air sur la place Jemaâ El-Fna et, autre innovation, la tenue de deux cérémonies d’ouverture au lieu d’une. À l’occasion du 20ème anniversaire du FIFM, il était important pour les organisateurs de marquer le coup, hier samedi 25 novembre, au deuxième jour de l’événement, avec une soirée qui ressemblait à une sorte de deuxième cérémonie d’ouverture. Plusieurs grands noms du cinéma marocain, présents aux toutes premières éditions, étaient également parmi les convives.

Un film rétrospectif a été projeté, retraçant les temps forts depuis le lacement du festival en septembre 2001. À l’époque, c’est la célèbre actrice française Charlotte Rampling qui présidait le jury. «Le festival a commencé avec des courts-métrages du cinéma marocain. Et le meilleur souvenir que j’ai de ce festival, c’est lorsque j’étais membre du jury longs-métrages aux côtés de Francis Ford Coppola», se rappelle Amal Ayouch, dans une déclaration pour Le360 juste avant de se diriger vers la salle des ministres où se tenait la cérémonie.

Lire aussi : FIFM 2023: une cérémonie d’ouverture sans strass ni paillettes

Jessica Chastain a quant à elle témoigné du poids de la responsabilité d’être désignée présidente du jury. «Je ressens le poids de la responsabilité en étant ici. Vous savez que je suis quelqu’un qui aspire à ce que tout ce que je réalise soit juste, ambitieux, honnête et équitable. C’est important pour moi que chaque membre du jury soit valorisé et que chaque réalisateur ici présent au Festival soit fier d’y avoir présenté son film», a confié l’actrice américaine.

Pour sa part, l’écrivaine marocaine Leila Slimani s’est dite très heureuse et émue d’être chez elle au Maroc et de pouvoir soutenir ce visage d’un Maroc ouvert, cosmopolite, curieux, qui s’intéresse à la culture des pays du monde et qui accueille les gens merveilleusement bien, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d’élégance. «Je suis très fière ce soir d’être Marocaine, d’être dans mon pays et de représenter mon pays au sein de ce jury. C’est un grand honneur pour moi», a-t-elle confié aux reporters du Le360 sur place.

Camille Cottin, membre du jury cette année, n’a pas tari d’éloges à propos de la sélection du cru de cette édition anniversaire. «L’équipe du festival fait un travail remarquable de programmation. J’aime beaucoup la démarche du festival et de ses projections. Malheureusement, il n’y aura pas les projections en plein air comme de coutume, mais je sens que le festival est très apprécié ici et que c’est un moment fort pour Marrakech. Je suis très honorée et fière d’être invitée», a-t-elle déclaré.