Mois après mois, l’année touristique promet de nouveaux records

La dynamique positive du secteur touristique au Maroc se poursuit, avec une augmentation significative des arrivées aux postes frontières en avril 2024 par rapport à l’année précédente. Visiteurs étrangers et Marocains résidant à l’étranger y ont fortement contribué. C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique, citant les dernières données du ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Le mois d’avril 2024 a ainsi été marqué par un nouveau record, avec un total de 1,3 million d’arrivées aux postes frontières. Cette performance représente une augmentation de 17% par rapport à avril de l’année précédente.

«Cette tendance à la hausse n’est pas limitée aux visiteurs étrangers mais elle inclut également les Marocains résidant à l’étranger (MRE), dont les arrivées ont augmenté de 20%», lit-on.

Entre janvier et avril 2024, le Maroc a accueilli un total de 4,6 millions de voyageurs aux postes frontières, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance significative se traduit par 567 .00 arrivées supplémentaires.

«Les touristes étrangers ont joué un rôle prépondérant, avec une augmentation de 15% par rapport à la période précédente, ce qui équivaut à environ 340.000 visiteurs supplémentaires. Ces voyageurs ont représenté 56% du total des arrivées», lit-on encore.

La ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s’est félicitée de ces résultats exceptionnels, soulignant qu’ils ouvrent la voie à des perspectives prometteuses pour la saison estivale 2024 et au-delà. Elle a exprimé sa confiance dans la poursuite de la mise en œuvre des programmes régionaux et nationaux de la feuille de route du tourisme, visant à accueillir 15,5 millions de touristes d’ici la fin de l’année 2024.