Images exclusives Le360. Les travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat vus du ciel

Construit sur un terrain de 13 hectares, jouxtant l’historique Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, le nouveau complexe hospitalier sera composé d’un hôpital général de 916 lits et d’un nouveau CHU flambant neuf doté d’installations et de technologies médicales les plus avancées du Maghreb et d’Afrique.

C’est le roi Mohammed VI qui avait posé, le 5 mai 2022, la première pierre de cet ouvrage dont les travaux avancent à grands pas.

Le projet comprendra une tour d’hospitalisation (R+33 étages, avec 2 niveaux inférieurs), un pôle médico-technique de cinq étages (avec trois niveaux inférieurs) et une tour de 11 étages (avec trois niveaux inférieurs) dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Un Centre de conférences et un autre de formation connectés sont également en construction.

Pour rappel, le 7 juillet 2020, le ministère de la Santé a attribué au cabinet marocain AWM Architectes Urbanistes et au cabinet français AIA Life Designers la maîtrise d’œuvre du futur hôpital Ibn Sina de Rabat. Le 15 avril 2023, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a effectué une visite d’inspection sur les lieux de ce grand chantier dont la capitale du Royaume du Maroc peut s’enorgueillir.

Le nouvel hôpital sera équipé également d’un parking d’une capacité totale de 1.300 places de stationnement et comprendra des espaces verts. Dans sa conception, l’établissement sanitaire prévoit d’intégrer des technologies de nouvelle génération (filtres solaires, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle, récupération des eaux pluviales et leur réutilisation dans l’arrosage des espaces verts de l’hôpital). Cette démarche respectueuse de l’environnement est conforme à la politique d’efficacité énergétique et aux engagements du Royaume du Maroc en faveur du développement durable.

Le nouvel hôpital Ibn Sina, souligne par ailleurs une documentation, sera donc «une prouesse architecturale et technique consacrée à l’excellence hospitalière et la haute qualité environnementale et énergétique, véritable équilibre entre nature et haute technologie».