Infrastructures de santé: les travaux du nouveau CHU de Rabat vont bon train

Le site du nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rabat, le plus grand et le plus moderne de son genre au Maghreb et en Afrique, est limitrophe de l’actuel CHU Ibn Sina. Une fourmilière d’ouvriers, équipés de divers engins, s’affaire dans cet immense chantier, planté en plein coeur du quartier huppé du Souissi. D’une superficie totale d’environ 13 hectares, le futur établissement de santé de Rabat nécessitera un investissement de 6 milliards de dirhams.

Le complexe hospitalier sera composé de l’hôpital général d’une capacité totale de 916 lits, de l’Institut de la Ligue cardiovasculaire avec 90 lits, d’un centre d’enseignement et de conférence et d’un internat, indique une documentation. Le 15 avril 2023, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb a effectué une visite d’inspection sur les lieux du chantier dont les travaux seront achevés vers la fin de 2024.

Pour rappel, le 7 juillet 2020, le ministère de la Santé a attribué au Marocain AWM Architectes Urbanistes et au Français AIA Life Designers la maîtrise d’œuvre du futur hôpital universitaire Ibn Sina de Rabat, qui remplacera l’actuel CHU. Construit en 1954, ce dernier a fait depuis l’objet de différentes opérations d’extension et de rénovation.

Le nouvel hôpital Ibn Sina sera «une prouesse architecturale et technique consacrée à l’excellence hospitalière et la haute qualité environnementale et énergétique, véritable équilibre entre nature et haute technologie», a-t-on ajouté. Et de poursuivre: «Le projet se structure autour d’une tour jardin bioclimatique de 140 mètres de haut et de son socle s’ouvrant sur un parc de 6,5 hectares. Cette tour jardin s’annonce comme un symbole de la modernité, de la qualité des soins et de l’engagement écologique du Maroc».