Hôpitaux publics: en infographies, voici l’état d’avancement des chantiers lancés à travers le Maroc

Les ambitions du Maroc en matière de santé publique prennent forme à travers l’expansion et la modernisation de son réseau hospitalier. Dans tout le pays, les travaux de construction des hôpitaux publics sont en cours, avec comme objectifs le renforcement du réseau hospitalier, l’offre de soins de qualité et la satisfaction des besoins croissants de la population.

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) d’Agadir, Errachidia, Laâyoune et Rabat sont les grandes figures de cette expansion. Par exemple, à Rabat, le CHU Ibn Sina affiche un taux de réalisation de 5% à fin juin 2023. Celui d’Agadir est quant à lui presque achevé, avec un taux de 92%, tandis que le projet de Laâyoune avance à grands pas avec un taux de réalisation de 42%. Le projet du CHU d’Errachidia est encore en phase d’étude.

Outre les CHU, d’autres établissements et centres hospitaliers viendront renforcer le maillage médical au niveau régional. L’on cite par exemple l’hôpital des spécialités de Tétouan, qui a atteint un taux de réalisation de 76% à fin juin 2023. En parallèle, d’autres centres hospitaliers provinciaux à Nador et Ouazzane affichent des taux de réalisation respectifs de 36% et 41%.

Dans l’Oriental, Figuig, Talsint et Ahfir dépassent les attentes avec des taux de réalisation de 97% à 98%, tandis que dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le Centre hospitalier provincial de Kénitra se distingue avec un taux de réalisation de 97%.

De nouveaux projets seront également lancés en 2024. Dans les régions de l’Oriental, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi ou encore Dakhla-Oued Ed-Dahab, de nouvelles infrastructures vont voir le jour, engageant des investissements massifs. Dans l’Oriental, en particulier, un centre hospitalier provincial est prévu à Figuig, avec un budget de 505 millions de dirhams et des crédits de paiement de 106,5 millions de dirhams pour 2024.

Casablanca-Settat accueillera, de son côté, le nouveau centre hospitalier de Mohammedia et un hôpital psychiatrique à Berrechid avec des investissements respectifs de 505 millions de dirhams et 250 millions de dirhams. Marrakech-Safi n’est pas en reste avec le centre hospitalier provincial d’Essaouira, d’un coût d’investissement de 385 millions de dirhams.

Souss-Massa verra également de nouveaux projets, dont l’hôpital provincial d’Ouled Berhil et l’hôpital provincial Taliouine, avec des crédits de paiement respectifs de 132 millions de dirhams et 12 millions de dirhams pour 2024. Enfin, Dakhla-Oued Ed-Dahab prévoit la construction d’un centre hospitalier régional à Dakhla, avec un budget substantiel de 600 millions de dirhams, dont 40 millions de dirhams seront disponibles en 2024.

