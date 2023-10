Budget, capacité, taux d’avancement des travaux...Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau CHU de Laâyoune

Très attendu, le futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune prendre forme. Les travaux de construction de cet établissement de santé, qui vise à répondre aux besoins de la population locale et à soutenir la formation des étudiants en médecine, ont atteint un niveau de réalisation de 55%, selon les informations recueillies par Le360 auprès de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP).

Projet d’envergure, dont la construction avait été annoncée en marge du lancement du Programme de développement des provinces du Sud, en novembre 2015, le futur CHU de Laâyoune, aura un double rôle: améliorer et de diversifier l’offre sanitaire dans la région, et accompagner la formation des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

La structure s’étend sur 18 hectares, dont 9,5 hectares de superficie couverte, pour une capacité de 500 lits, le tout ayant nécessité une enveloppe d’investissement de 1,5 milliard de dirhams. Elle abritera de nombreux services spécialisés, notamment un pôle médico-chirurgical, un bloc opératoire, un bloc d’endoscopie et d’imagerie interventionnelle ainsi qu’un pôle de cardiologie. L’aménagement de salles d’imagerie, de salles d’urgences et d’un laboratoire est également prévu dans ses plans.