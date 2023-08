Plus de 926 millions de DH pour le futur CHU d’Errachidia: lancement du concours architectural

C’est parti pour le projet du nouveau CHU d’Errachidia qui, rappelons-le, a fait l’objet d’une convention signée en juin dernier en marge de la visite d’une délégation ministérielle conduite par le Chef du gouvernement. L’Agence nationale des équipements publics (ANEP), relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, vient de lancer un concours architectural pour la conception, le suivi et le contrôle des travaux de construction du CHU d’Errachidia.

Le nouveau CHU sera doté d’un plateau médico-technique, avec un bloc opératoire, un bloc de diagnostic, des services de stérilisation, de réanimation, en plus d’un service des urgences, d’un laboratoire et d’une structure de radiologie et d’hémodialyse, précise l’ANEP dans le programme technique et fonctionnel accompagnant l’appel d’offres.

En complément des 500 lits prévus en hospitalisation complète (hospitalisation conventionnelle, réanimation, soins intensifs et brûlés), le capacitaire du futur CHU d’Errachidia est complété par un hôpital de jour de 70 places.

Le nouveau CHU sera édifié sur un terrain d’environ 39 hectares, desservi par la route nationale n°13, un giratoire devant être aménagé afin de faciliter l’accès au site.

Récapitulatif de la capacité litière du futur Centre hospitalier universitaire d'Errachidia. (Source: ANEP.)

«L’hôpital sera conçu comme un projet urbain à part entière, avec ses espaces publics, ses fonctionnalités, ses espaces spécialisés, mais aussi ses capacités de transformation permanente. L’adaptation du futur bâtiment à des évolutions techniques, médicales et fonctionnelles qu’il reste difficile d’anticiper est le gage de la qualité du projet», poursuit la même source.

Le futur CHU d’Errachidia, souligne l’ANEP, s’intègre dans une approche globale d’adaptation des usages à l’ère numérique, à travers le déploiement d’une stratégie «Smart Hospital», en cohésion avec les hôpitaux et autres établissements de santé de la ville. Rappelons enfin que la réforme du système de santé national repose, entre autres, sur la création d’un CHU dans chaque région.