Tanger: le Roi inaugure le CHU Mohammed VI, un pôle académique et médical d’excellence

Ce centre hospitalier, que le Souverain a bien voulu baptiser de son auguste nom, témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le Roi au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement et l’amélioration des services de santé et leur rapprochement des citoyens.

Sa réalisation atteste également du rôle central qu’accorde le Souverain à l’instruction des ressources humaines dans ce secteur vital et sa détermination à leur assurer une formation de qualité adaptée à l’évolution scientifique et technologique intervenue en matière de traitements, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes internationales.

Avec une capacité d’accueil de 797 lits, le nouveau CHU de Tanger se trouve au cœur d’un écosystème dédié à la santé. Il a ainsi été réalisé sur un terrain de 23 hectares (110.000 m2 couverts) contigu au Centre régional d’oncologie, proche de l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS), et bordé au nord-est par la Faculté de médecine et de pharmacie. Structure de soins de nouvelle génération, le CHU Mohammed VI de Tanger a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams, financés par le budget de l’Etat et le Fonds qatari pour le développement.

Il se veut moderne par son architecture, la qualité de soins qu’elle offre, l’intégration des nouvelles technologies de pointe et par son respect des principes de durabilité et d’efficacité énergétique, avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d’une station de traitement des eaux usées des laboratoires et d’une autre de traitement des déchets médicaux solides.

Etablissement public de production de soins et de services de niveau tertiaire, ce CHU remplira des missions de soins, de formation, de recherche, d’expertise et d’innovation et de santé publique. Il comporte, à cet effet, un Hôpital de spécialités (586 lits) abritant un pôle médico-chirurgical, des services de pneumologie, d’hématologie, d’endocrinologie, de cardiologie, d’ORL, de neurologie, de néphrologie, d’ophtalmologie et de médecine nucléaire, outre un pôle Urgences et réanimation doté d’un service d’urgence pour adultes, d’une unité de soins intensifs pour les patients souffrant de maladies cardio-vasculaires, et d’un service de chirurgie plastique et de traitement des grands brûlés.

Il comprend également des unités de traitement des troubles du sommeil, de greffe de la moelle, de traitement de l’obésité et de réadaptation cardio-vasculaire. Le CHU Mohammed VI de Tanger abrite aussi un Hôpital mère et enfant (211 lits) comportant un pôle médico-chirurgical et un autre d’urgences et de réanimation, un service de pédiatrie et une unité d’assistance médicale à la procréation (AMP).

Le CHU est ainsi doté d’un service d’aide médicale urgente (SAMU), d’un Trauma Center, d’un service d’imagerie médicale, de laboratoires de bactériologie/microbiologie, d’hématologie, d’anatomie et de cytologie pathologiques, de génétique moléculaire, et d’impression 3D de dispositifs médicaux (LABFAB).

Il dispose également d’un plateau opératoire (31 salles) doté d’équipements de dernière génération et totalement informatisé. Le CHU comprend aussi une pharmacie centrale -avec un système robotisé de stockage et de distribution automatisée des produits pharmaceutiques au profit des patients dans les différents services hospitaliers-, des espaces pédagogiques et de formation, une grande salle de conférences, un héliport et d’autres dépendances administratives et techniques.

Le CHU comporte aussi un Musée, un haut lieu de mémoire qui renferme une riche collection de photos, de livres et d’objets scientifiques qui permettent au visiteur de s’informer du développement, à travers l’histoire, des équipements médicaux et des infrastructures hospitalières au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Dans le cadre de l’optimisation de la prise en charge des patients et de la qualité des soins, le nouveau Centre Hospitalier Universitaire dispose du Système d’Information Hospitalier, un dispositif digital intégré, basé sur le concept du dossier patient numérique et partagé qui regroupe l’ensemble des données du patient: données administratives, dossier médical et dossier de soins.

Disponible aussi bien au sein des établissements de soins de santé primaires que des établissements hospitaliers, ce dispositif, qui constitue un des piliers de la refonte du système de santé national, permet aux professionnels de santé d’avoir accès à tout instant, via une carte ou/et un bracelet remis au patient, aux données médicales de ce dernier, l’objectif étant d’accélérer la prise en charge médicale et d’améliorer l’efficacité.

S’inscrivant en droite ligne des objectifs du Programme Tanger-Métropole qui accorde une place de choix au développement de l’offre de santé, le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Tanger vient ainsi s’ajouter aux multiples chantiers de développement lancés par le Souverain au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et visant à renforcer son rayonnement et son attractivité à l’international.

المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة