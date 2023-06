Bientôt un CHU et une faculté de médecine à Errachidia: les conventions signées en présence de Aziz Akhannouch

La visite du Chef du gouvernement a constitué une opportunité de faire le point sur l’avancement des projets de développement dans la région de Drâa-Tafilalet et d’instaurer un mécanisme de communication entre les niveaux central et régional autour des attentes des citoyens, et ce en harmonie avec les hautes directives royales.

Un CHU à Errachidia pour 2 milliards de dirhams

La visite de Aziz Akhannouch à Errachidia a été marquée par la signature de conventions relatives à la création et à l’équipement d’un Centre hospitalo-universitaire d’une capacité de 500 lits, pour un coût global d’environ 2 milliards de dirhams, et d’une faculté de médecine et de pharmacie dans la province, projet d’un coût de 445 millions de dirhams, qui permettra de renforcer de quelque 4.500 sièges le nombre de sièges pédagogiques pour une formation médicale aux normes internationales.

Par la suite, le Chef du gouvernement a visité le dispensaire Zerktouni à Errachidia et procédé à l’inauguration d’un hôpital de proximité à Erfoud.

Dans le secteur agricole, et au niveau de la commune d’Aoufous, le Chef du gouvernement s’est enquis de l’état d’avancement du plan agricole régional, du programme de protection contre les incendies et de mise à niveau des oasis dans la région de Drâa-Tafilalet, ainsi que du programme de développement des zones montagneuses dans la région.

Il a également été procédé à la présentation du plan de préservation des «Khettaras» qui constituent un système unique de gestion rationnelle des ressources en eau dans le Royaume, ainsi qu’au lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de l’axe routier Errachidia-Rissani.