Franc succès de l’opération de collecte de sang au CHU Ibn Rochd

Face à la pénurie persistante de sang dans les réserves, le service du personnel du CHU Ibn Rochd a initié une opération de collecte auprès de ses membres, du 12 au 16 juin. Les soignants ont répondu présent, rejoints par de nombreux citoyens.

Les résultats ont dépassé toutes les attentes avec, dès les deux premiers jours, la collecte de près de 300 poches de sang. Ce chiffre est amené à augmenter dans les jours à venir, comme le souligne Noureddine Moussaïd, responsable de ce service, dans une déclaration pour Le360.

Pr Afak Nassiri, médecin anesthésiste-réanimateur, souligne la gravité des besoins: «Face à des urgences médicales, des accidents graves ou des complications lors d’interventions, le temps et le sang sont essentiels pour sauver des vies. Ce geste simple et généreux apporte espoir et guérison.»

Ayman Massoui, technicien de radiologie, rappelle que cette semaine de collecte de sang coïncide avec la Journée mondiale du donneur de sang. «Il est important d’encourager activement le don de sang. C’est une action sans risque. Les centres de collecte suivent des protocoles stricts pour garantir leur sécurité. Ce geste de générosité peut sauver des vies sans compromettre la santé des donneurs», fait-il observer.

Un besoin quotidien de 600 poches

Saluant cette opération «qui vise à encourager les citoyens à donner du sang et à fidéliser les donneurs réguliers», Hind Zejli, médecin-chef au Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca-Settat évoque «une réussite, avec de très bons scores chaque jour».

Elle rappelle que Casablanca a un besoin crucial en sang, surtout pendant la période estivale et avant l’Aïd, lorsque les donneurs sont souvent moins disponibles: «On a récolté une moyenne de 150 poches par jour. À Casablanca, environ 600 poches de sang doivent être collectées chaque jour pour satisfaire les besoins de santé hospitaliers.»

L’initiative du CHU Ibn Rochd, qui a su mobiliser au-delà de ses murs, est donc une véritable bouffée d’oxygène pour le système de santé de la région Casablanca-Settat. Un élan de générosité qui rappelle combien chaque don compte et peut faire la différence.

Le Maroc a, pour rappel, besoin quotidiennement de plus de 1.000 dons par jour pour avoir une autosuffisance en produits sanguins. Au niveau national, le total de dons de sang en 2022 était de 339.579 dons, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année 2021.

Pour assurer une autosuffisance en produits sanguins, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un taux minimum de 1% de donneurs de sang par rapport à la population générale. Actuellement au Maroc ce taux atteint 0,92%.