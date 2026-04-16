Société

Le diesel au même prix que l’essence: voici les prix affichés ce jeudi à Casablanca

Un pistolet à essence.

Ce jeudi 16 avril, à la faveur d’une nouvelle hausse d’un dirham par litre, le diesel a, une fois de plus, rattrapé le prix de l’essence au Maroc. Une situation peu commune, qui vient bouleverser la hiérarchie traditionnelle entre les deux carburants, le gasoil étant historiquement plus abordable.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 13h12

Ce phénomène rappelle un épisode déjà observé en 2022, dans le sillage de la guerre en Ukraine, lorsque les tensions sur les marchés énergétiques internationaux avaient provoqué une flambée des prix et un rapprochement inédit, parfois même une inversion entre diesel et essence.

Il s’agit de la cinquième hausse enregistrée depuis le début de l’année. Depuis le déclenchement des tensions au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont connu une progression marquée. Le gasoil affiche ainsi une hausse cumulée de plus de 4,70 dirhams par litre, contre environ 3 dirhams pour l’essence.

L’ensemble des distributeurs pétroliers ont appliqué cette nouvelle révision à la hausse, avec une augmentation d’environ 1 dirham par litre pour le gasoil. L’essence, en revanche, est restée globalement stable, n’enregistrant qu’une hausse marginale d’un centime dans certaines stations.

Lire aussi : Carburants: nouvelle hausse ce jeudi 16 avril, le diesel franchit la barre des 15 dirhams le litre

Une tournée effectuée dans le centre-ville de Casablanca confirme que cette augmentation a été rapidement généralisée à l’ensemble du réseau. Les relevés effectués montrent des écarts très limités entre les différentes enseignes.

Dans le détail, le prix du gasoil le plus bas est proposé par Winxo et Petromin Oils, à 15,47 dirhams le litre, tandis que les tarifs les plus élevés sont affichés par Afriquia et Shell, à 15,50 dirhams.

S’agissant de l’essence, la hiérarchie évolue légèrement. Winxo propose également le tarif le plus bas, à 15,47 dirhams le litre. Afriquia affiche 15,50 dirhams, alors que Petromin Oils et Shell se situent légèrement au-dessus, à 15,51 dirhams le litre.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 13h12
#gasoil#essence#carburant#Maroc

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