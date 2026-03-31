Info360. Carburants: nouvelle hausse marquée des prix à partir du 1er avril, le diesel grimpe au-dessus de 14 DH

Selon les informations recueillies par Le360, cette nouvelle révision tarifaire est d’une ampleur comparable à celle appliquée le 16 mars dernier. Le prix du gasoil devrait ainsi augmenter d’environ 1,70 dirhams, portant le litre de 12,80 à 14,50 dirhams. De son côté, l’essence enregistrera une hausse de 1,57 dirham, pour atteindre 15,50 dirhams le litre, contre 13,93 dirhams auparavant.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont fortement progressé. Le gasoil a ainsi enregistré une hausse cumulée de plus de 3,70 dirhams par litre, tandis que l’essence a grimpé d’environ 3 dirhams, accentuant la pression sur le pouvoir d’achat des ménages et les coûts des entreprises.

Cette flambée intervient dans un climat de plus en plus tendu, plusieurs partis et organisations syndicales appellent le gouvernement à intervenir pour atténuer l’impact de ces hausses sur le pouvoir d’achat des citoyens. Parmi les mesures proposées figurent notamment une réduction de la fiscalité appliquée aux carburants, à travers la TIC et la TVA, ou encore un plafonnement des marges des distributeurs.

Dans ce contexte, le Conseil de la concurrence a récemment décidé de renforcer son dispositif de suivi du secteur. L’institution présidée par Ahmed Rahhou a annoncé le passage à un monitoring mensuel de l’activité de distribution des carburants, contre un suivi trimestriel auparavant, traduisant une volonté accrue de surveillance des pratiques du marché.

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Cette nouvelle hausse, particulièrement marquée, risque ainsi de raviver le débat sur la régulation du secteur et les mécanismes de protection du pouvoir d’achat, à un moment où les tensions internationales continuent de peser lourdement sur les prix de l’énergie.

Notons que la commission ministérielle chargée de suivre les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale a tenu sa toute première réunion hier, lundi 30 mars à Rabat. Parmi les premières décisions actées figure le maintien du soutien au gaz butane, dont les prix sur le marché international ont bondi de plus de 68% depuis le début du mois de mars. Le gouvernement a assuré qu’aucune hausse ne sera appliquée au prix de la bonbonne.

Dans le même esprit, les autorités ont décidé de poursuivre le soutien aux tarifs de l’électricité, afin de maintenir les prix actuels pour les consommateurs.

L’Exécutif a également annoncé le lancement du versement d’un soutien direct et exceptionnel au profit des professionnels du transport de marchandises et de personnes. Cette aide couvre la période du 15 mars au 15 avril, après traitement des plus de 87.000 demandes enregistrées via la plateforme dédiée.