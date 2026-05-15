Marrakech: un réseau criminel accusé de traite d’enfants

Une affaire d’une gravité extrême vient d’éclater à Marrakech, révélant l’existence d’un réseau criminel organisé impliquant des ressortissants indiens dans l’exploitation sexuelle d’enfants et de mineurs, ainsi que dans des pratiques de pédophilie et de traite d’êtres humains.

C’est ce que révèle le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 16 et 17 mai. Selon les premières investigations menées par le Centre judiciaire de la Gendarmerie royale, dépendant de la Direction régionale de Marrakech, les éléments recueillis sont accablants. Une victime mineure a brisé le silence, dévoilant un système d’une cruauté inouïe, où des complices locaux, dont un gérant de restaurant et de boîte de nuit, auraient facilité l’accès de la jeune fille à des espaces nocturnes interdits aux mineurs, lit-on.

«Les six suspects étrangers, tous de nationalité indienne, ne sont pas les seuls responsables de l’agression collective dont j’ai été victime dans une villa en périphérie de la ville. D’autres individus, dont le gérant d’un établissement nocturne du quartier de Guéliz, m’ont attirée dans ce piège pour répondre à la demande de clients aux penchants pédophiles», a confié la victime aux enquêteurs. Recrutée directement au sein du restaurant et de la boîte de nuit, la jeune fille y aurait été admise sans tuteur légal, pour être mise en contact avec une clientèle aux intentions douteuses.

Les investigations révèlent que la victime a été manipulée puis conduite dans une villa située en périphérie de Marrakech, où elle a subi un viol collectif d’une violence inouïe. «Après m’avoir isolée, les touristes étrangers se sont transformés en bêtes sauvages. Ils m’ont agressée sexuellement de manière perverse, sans aucun égard pour mon jeune âge ni pour mes pleurs et mes supplications», a-t-elle témoigné.

L’alerte a été donnée lorsque la victime s’est rendue au siège de la Gendarmerie royale pour porter plainte, rapporte Assabah. Elle y a décrit avec une franchise bouleversante les circonstances de son agression. Les autorités ont lancé des investigations approfondies. Les caméras de surveillance des établissements incriminés ont été passées au peigne fin, confirmant la violation des règles: une mineure avait bien été autorisée à pénétrer dans un espace nocturne interdit aux enfants.

Les recherches menées par les gendarmes ont abouti à l’arrestation du gérant du restaurant et de la boîte de nuit, ainsi que des six étrangers impliqués dans le viol et l’exploitation sexuelle de la mineure. Le propriétaire de la villa a également été interpellé pour son rôle présumé dans la mise à disposition d’un lieu destiné à des activités illégales. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler l’ensemble du réseau et identifier toutes les victimes. Plusieurs personnes, dont des gardiens et des employés de la boîte de nuit font actuellement l’objet d’auditions. D’autres arrestations sont attendues dans les prochains jours, alors que les investigations s’étendent pour identifier tous les maillons de cette chaîne criminelle.