Tanger: un célèbre youtubeur interpellé pour diffamation et exploitation de mineurs

Le scandale a éclaté lorsque plusieurs vidéos controversées, filmées dans le quartier de Bir Chifa à Tanger, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Ces séquences, comprenant des images et des paroles inappropriées, ont rapidement suscité l’indignation des internautes, poussant les forces de l’ordre à intervenir.

Réagissant aux multiples signalements, la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête d’urgence. Celle-ci a abouti à l’arrestation d’un suspect dans le quartier de Bir Chifa. Il s’agit d’un célèbre youtubeur aux antécédents multiples pris en flagrant délit alors qu’il tentait d’exploiter trois enfants pour des prises de vue similaires.

Selon des sources concordantes, ces trois mineurs ont été remis à leurs parents, tandis que le mis en cause a été placé en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en attendant la conclusion de l’enquête sur les circonstances exactes de la production de ces vidéos.

Les charges retenues contre lui incluent des menaces d’usage d’armes blanches, révélées par des vidéos antérieures publiées sur ses comptes Instagram, Facebook et YouTube. Il est également accusé d’exploiter des mineurs et de les inciter à participer à la diffusion de contenus contraires à la morale publique, comportant des expressions insultantes et dégradantes.

Parallèlement à l’enquête en cours, la police judiciaire procédera à l’audition des parents et tuteurs des enfants apparaissant dans les vidéos du prévenu. Ces démarches, ordonnées par le procureur, visent à approfondir l’enquête, compte tenu de la nature menaçante de certains contenus diffusés par le suspect.