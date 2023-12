Afin d’encore mieux servir les Marocains, la DGSN renforce son système de sécurité informatique

Tout au long de cette année 2023 qui se termine, la DGSN a poursuivi le développement de ses infrastructures numériques dédiées aux prestations à caractère administratif fournies aux Marocains et aux résidents étrangers qui vivent dans le territoire national.

Y sont traitées les demandes de documents d’identité, de cartes de séjour et pour l’obtention de divers documents administratifs, explique Ennahar Al Maghribia.

La DGSN a aussi procédé, indique le quotidien, à «l’elargissement de l’ouverture sur les différents acteurs des services publics et privés» avec la conclusion de plusieurs partenariats et différents accords, afin de généraliser l’utilisation de la plateforme Tiers confiance, développée par ses services.

Cette plateforme numérique permet aux Marocains d’avoir un accès sécurisé, à même de protéger leurs données à caractère personnel.

Afin de renforcer ce système, les services de la DGSN ont lancé, en cette année qui s’achève, l’application «Mon identité numérique», téléchargeable sur smartphone.

Cette application permet aux Marocains de créer, de suivre et d’exploiter leur identité au sein de l’espace numérique, de manière sécurisée et personnelle, à partir des données contenues dans leur Carte d’identité électronique (CIE).

La mise en ligne d’un site (www.identitenumerique.ma), permet aussi aux Marocains de bénéficier des services que leur offre la DGSN sans qu’ils n’aient besoin de recourir au téléchargement de cette application sur leur smartphone.

Cette année qui prend fin a aussi été marquée par un «renforcement du processus participatif dans la facilitation des services publics à travers le partage de la DGSN des expériences qu’elle accumulées avec plusieurs secteurs gouvernementaux et privés», écrit Ennahar Al Maghribia.

Le quotidien explique aussi que cette année 2023 qui approche de son terme a aussi été marquée «par la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action du rapprochement et de généralisation en faveur de tous les citoyens».

La DGSN a ainsi instauré «32 unités mobiles pour la délivrance et le renouvellement de la CIE, au profit des populations qui habitent dans les zones éloignées», indique le média, qui précise que «les services techniques de la DGSN ont contribué au développement de plusieurs applications et solutions numériques permettant aux fonctionnaires de la police d’accomplir d’une manière optimale leurs missions, à travers le parachèvement de l’opération de la généralisation du système informatique de gestion des arrondissements de police», le «GESTARR».

Le système GESTARR a intégré un ensemble de services supplémentaires, et se retrouve désormais connecté au nouveau système dédié à la gestion des affaires pénales et des délits traités par les arrondissements de police, ainsi qu’à la préparation et à l’analyse des statistiques et des données.

Ce système est actuellement utilisé, à titre expérimental, dans 350 postes de police dans les wilayas de sûreté de Kenitra, Tanger, Meknès, Marrakech, Settat ainsi que dans la sûreté provinciale de Safi.