Célébrations du Nouvel An: un dispositif de sécurité renforcé à Casablanca

La préfecture de police de Casablanca n’a ménagé aucun effort pour assurer le bon déroulement des festivités du réveillon du Nouvel An. D’importants moyens logistiques ont été déployés et les forces de l’ordre sont prêtes à répondre rapidement à toute situation d’urgence.

Dans une déclaration à la presse, Najib Azzouzi, chef de la zone de sécurité d’Anfa, a souligné l’importance de ce dispositif, affirmant que «la Direction générale de la sûreté nationale accorde une grande priorité à la nuit du Nouvel An pour garantir la sécurité des citoyens».

«À l’occasion du Nouvel An, la préfecture de police de Casablanca a pris un ensemble de mesures de sécurité ainsi que les précautions nécessaires en préparation des célébrations. Un dispositif sécuritaire d’envergure a été déployé conformément aux instructions du directeur général de la sûreté nationale, afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la population et des visiteurs de la métropole», a-t-il relevé.

Abdelfattah Yemni, commandant provincial, a, de son côté, souligné que l’objectif principal de cette mobilisation est de préserver la sécurité publique sous tous ses aspects, ainsi que la santé et la tranquillité de tout le monde. Et d’assurer que toutes les forces de sécurité de la ville sont prêtes à agir en cas de besoin, conformément aux instructions du directeur général de la sûreté nationale.