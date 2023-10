La DGSN en première ligne: les coulisses d’une préparation sécuritaire titanesque à la veille des Assemblées BM-FMI

La ville ocre s’apprête à vivre une semaine riche en événements. Les représentants économiques et financiers de 189 pays convergeant vers le site éphémère de Bab Ighli. L’enjeu est colossal: il s’agit de garantir la sécurité de plus de 14.000 participants de haut niveau, y compris des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des acteurs de la société civile et des universitaires.

Pour répondre à cette exigence, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire sans précédent. Et face à l’immensité de l’événement, l’anticipation est le maître mot. Pas moins de 6.500 agents de police, de divers grades et spécialités, appuyés par des technologies avancées et une flotte conséquente de véhicules, seront sur le qui-vive. Fruit d’une préparation intense, cette mobilisation est l’aboutissement de plusieurs mois de coordination et de planification.

Un protocole détaillé, garantie d’un événement sécurisé

Centrée autour d’un protocole exhaustif, l’approche de la DGSN ne laisse rien au hasard. De la cartographie détaillée de Marrakech à l’établissement d’un découpage opérationnel des unités de police, chaque détail a été minutieusement pensé. Ajoutez à cela un exercice de simulation la veille de l’événement pour tester les dispositifs en place, et vous obtenez une préparation en béton armé.

Dans le détail, la DGSN, dans une démarche stratégique, a élaboré un protocole de sécurité exhaustif. Celui-ci couvre tous les aspects de l’événement, allant de la cartographie précise de la ville de Marrakech et du site éphémère de Bab Ighli, à l’identification des différents défis sécuritaires.

Ce dispositif définit non seulement les zones d’intervention, mais aussi la répartition des forces sur le terrain, le périmètre d’action et les responsabilités de chaque agent. De plus, un système de communication sans fil a été mis en place, permettant à toute personne mobilisée de communiquer instantanément et sans entrave.

Des mesures sécuritaires à la hauteur des enjeux

Le personnel de sécurité déployé provient tant du district sécuritaire de Marrakech que d’autres régions du Maroc. Ces forces incluent une combinaison d’officiers en uniforme et en civil ayant une expérience éprouvée dans la gestion de grands événements. De plus, en soutien à ces forces, des équipes provenant du niveau central et d’autres directions de sécurité seront également présentes, comprenant notamment des unités de maintien de l’ordre, des équipes de cavalerie de police et des chiens dressés.

#تأمين_التظاهرات_الكبرى

صور تظهر جاهزية مصالح الأمن الوطني لتأمين الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية🇲🇦 pic.twitter.com/CbjBx0klvN — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 8, 2023

Pour ces Assemblées, Marrakech verra le déploiement d’une multitude de dispositifs sécuritaires. Autour de Bab Ighli, un cordon de sécurité comprenant diverses unités de police sera mis en place. Et à l’entrée, des dispositifs de contrôle avancés, tels que des scanners et des techniques de fouille high-tech, seront utilisés.

La mise en œuvre d’un tel dispositif sécuritaire est une démonstration du savoir-faire marocain en matière de sécurité. Au-delà de l’enjeu immédiat des assemblées, le Maroc adresse un message clair au monde: le Royaume est prêt à accueillir des événements d’envergure mondiale, confirmant ainsi son statut de nation stable, fiable et avant-gardiste sur la scène internationale. Une manière, sans aucun doute, de consolider sa réputation et de s’ériger en modèle pour l’accueil de futurs grands rendez-vous internationaux.