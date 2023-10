Marrakech: un imposant dispositif de sécurité lors des Assemblées du FMI et de la Banque mondiale.

À Marrakech, l’attente est palpable. Mais avant que la ville ocre ne soit le centre des débats économiques, du 9 au 15 octobre à l’occasion des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, elle se transforme en véritable forteresse, prête à accueillir dignitaires, experts et décideurs du monde entier. Le pôle DGSN-DGST, face à l’envergure de l’événement, a orchestré un déploiement sécuritaire sans égal. Une combinaison de moyens logistiques impressionnants et d’une mobilisation humaine massive vise à garantir le bon déroulement des assemblées et la sécurité de tous les participants.

Du 9 au 15 octobre, la magie séculaire de Marrakech va donc fusionner avec le monde trépidant de la finance. Pas moins de 14.000 participants, issus de 189 pays, fouleront les pavés de la ville. Et parmi eux, des poids lourds: 4.500 acteurs majeurs de la finance, 3.500 professionnels de diverses organisations internationales, 1.500 érudits et universitaires, sans oublier 1.000 représentants d’ONG et 300 chefs de délégations. Ajoutons à cela 2.000 membres du personnel de la Banque mondiale et du FMI ainsi que 800 journalistes du monde entier.

Le site emblématique de Bab Ighli, qui a déjà accueilli la COP 22, s’apprête à briller de nouveau. Positionné stratégiquement au cœur de la ville, il offre la proximité des hôtels luxueux, des joyaux historiques et de l’aéroport Marrakech-Ménara.

Sur une superficie totale de 54 hectares, un campus de 23 hectares a été aménagé pour l’occasion. Il comprend une salle plénière d’une capacité de 4.000 places, des salles dédiées aux conférences et ateliers, des zones réservées aux médias, ainsi qu’un pavillon Maroc où les convives peuvent s’immerger dans la culture et les délices culinaires locaux.

#تأمين_التظاهرات_الكبرى

صور تظهر جاهزية مصالح الأمن الوطني لتأمين الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية🇲🇦 pic.twitter.com/CbjBx0klvN — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 8, 2023