Tanger: tout savoir sur le dispositif sécuritaire prévu pour les célébrations du Nouvel An

Pour que les célébrations du Nouvel An se déroulent dans un climat de sécurité optimal à Tanger, les autorités de la ville ont mis en place un important dispositif sécuritaire. Barrages policiers, points de filtrage, mobilisation de plusieurs unités… Tels sont les principaux axes de ce plan d’envergure.

Dans une déclaration à la presse, le préfet de police de Tanger, Abdelkabir Farah, a indiqué que ce plan sécuritaire a été mis en place conformément aux directives de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Un dispositif de sécurité spécial pour les célébrations de fin d’année a été minutieusement élaboré afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants à ces festivités. Il comprend plusieurs éléments clés pour garantir que ces célébrations se déroulent en toute tranquillité et dans un environnement sûr», a-t-il souligné.

Des effectifs de sécurité supplémentaires ont été déployés dans des zones stratégiques de la ville, avec une attention particulière portée aux lieux de rassemblement publics et aux zones à forte affluence. C’est ainsi que des brigades antigangs (BAG), des démineurs, des patrouilles mobiles, la police de circulation et des brigades canines ont été mobilisés, a noté le préfet de police de Tanger.

Ces agents auront pour mission de surveiller toute activité et de prévenir tout comportement non conforme. Des contrôles de sécurité rigoureux sont également prévus au niveau des principaux points d’entrée de la ville, notamment à l’aéroport Ibn Battouta et au port de Tanger-ville, a assuré Abdelkabir Farah.