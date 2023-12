La DGSN-DGST en état d’alerte dans le Nord

Plusieurs régions du nord, notamment dans les environs de Sebta et les zones maritimes s’étendant tout au long du littoral de Tétouan, sont en état d’alerte maximale. Des policiers et des gendarmes ont été massivement déployés dans de nombreux points de contrôle. Les habitants de la ville de Fnideq ont constaté ces derniers jours un dispositif de sécurité renforcé au niveau de la porte de Sebta, la corniche et les plages avoisinantes, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du 22 décembre.

Un renfort qui a rassuré la population après des agressions perpétrées par des migrants irréguliers. La même source a souligné que les tentatives d’immigration illégale durant la période des fêtes de fin d’année seraient déjouées. Un avertissement qui intervient après l’apparition, ces derniers temps, de plusieurs pages Facebook et de groupes WhatsApp anonymes appelant les mineurs et les jeunes à prendre d’assaut la ville de Sebta.

Dans le même contexte, les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Tétouan ont, en coordination avec la DGST, arrêté le 17 décembre, deux jeunes individus soupçonnés d’avoir incité à l’immigration illégale via la diffusion de fake news sur la Toile.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghibia indique que les services de veille informatique de la DGSN ont détecté des contenus numériques sur les réseaux sociaux annonçant l’assouplissement des mesures de surveillance des frontières et l’absence de patrouilles de la gendarmerie royale dans cette zone. Du coup, les auteurs de ces messages ont incité les internautes à l’immigration clandestine.

Les recherches techniques et les enquêtes sur le terrain ont permis d’identifier les deux suspects et de les interpeler à l’entrée de Tétouan. De leur côté, les services de la gendarmerie royale ont intensifié la surveillance de la bande côtière entre Tétouan et Jebba pour couper la route aux trafiquants de drogue et d’êtres humains.