Tétouan: deux individus appréhendés pour incitation à la migration irrégulière

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont appréhendé deux individus le dimanche 17 décembre, apprend-on d’une source sécuritaire. Les mis en cause, âgés de 20 ans, sont soupçonnés d’incitation à la migration irrégulière par la diffusion de fausses informations et de contenus numériques via les réseaux sociaux.

Les services de veille informatique de la Sûreté nationale avaient repéré des contenus douteux publiés sur diverses plateformes sociales. Ces publications, prétendant un allègement des mesures de sécurité aux frontières maroco-espagnoles, visaient à encourager les utilisateurs de ces réseaux à la migration irrégulière.

Lire aussi : Visas Schengen: arrestation de deux faussaires à Tétouan

Après une série d’enquêtes techniques approfondies et des investigations sur le terrain, les autorités ont réussi à identifier et appréhender les suspects à l’entrée de Tétouan.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent. Les recherches et les investigations se poursuivent pour l’arrestation d’autres individus ayant participé à la création et à la publication de ces contenus et de ces fausses informations.