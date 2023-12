Visas Schengen: arrestation de deux faussaires à Tétouan

Les services de la Police judiciaire de Tétouan ont procédé hier, mardi 5 décembre 2023, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du Territoire (DGST), «à l’arrestation de deux individus impliqués dans l’immigration clandestine, la traite des êtres humains et la falsification de documents officiels requis pour constituer les dossiers de demande de visas Schengen».

Les deux personnes interpellées agissent pour un réseau spécialisé dans la falsification de documents administratifs, les contrats de travail et les relevés de comptes bancaires requis pour la constitution de dossiers de demande de visas d’entrée à certains pays de l’Union européenne, relaie Al Akhbar de ce jeudi 7 décembre 2023.

Le quotidien écrit que «les deux mis en cause, âgés de 33 et de 50 ans, ont été arrêtés à Tétouan et Martil, en flagrant délit alors qu’ils préparaient deux dossiers au profit de deux personnes qui avaient eu recours à leurs services pour quitter le pays dans le cadre de l’immigration illégale».

La perquisition effectuée aux domiciles des deux individus, dans la province de Tétouan, a permis de saisir «plusieurs documents officiels falsifiés, des instruments utilisés dans la falsification de papiers administratifs, des ordinateurs, des imprimantes et une somme d’argent de 290.00 dirhams, provenant de leurs activités criminelles».

Après ces perquisitions à Tétouan, explique Al Akhbar, «les investigations ont conduit les enquêteurs à Chefchaouen pour saisir dans la demeure de l’un des deux mis en cause, une somme de pas moins de 300.000 dirhams et d’autres documents officiels falsifiés».

Les deux mis en cause et les deux candidats à l’émigration clandestine ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête, ouverte sous la supervision du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tétouan.

Leur procès démarre après l’achèvement de cette enquête menée pour élucider toutes les ramifications et éventuelles liaisons de cette activité criminelle.