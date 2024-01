Oujda, Tanger, Marrakech, Agadir...Comment la DGSN s’est déployée pour les célébrations du Nouvel An

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire exceptionnel, avec un plan stratégique pour maintenir la sécurité dans les espaces publics, afin que tout un chacun puisse célébrer l’arrivée de cette nouvelle année dans les meilleurs conditions.

À Oujda, les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre pour surveiller les festivités du Nouvel An. Des patrouilles régulières ont été organisées dans toute la ville, et des points de contrôle ont été mis en place. Les autorités locales ont également intensifié la surveillance des lieux publics et des rassemblements, afin de prévenir tout incident potentiel.

Dans la ville balnéaire d’Agadir, sur la côte atlantique, le dispositif sécuritaire a été renforcé pour faire face à l’augmentation du nombre de touristes pendant la saison des fêtes. Les plages, les places publiques et les principaux points de rassemblement ont été étroitement surveillés par les forces de sécurité.

À Tanger, des mesures de contrôle strictes ont été mises en place aux entrées et aux sorties de la ville, et la surveillance des zones sensibles a été accrue. Les autorités ont également intensifié la présence policière dans les quartiers résidentiels et les lieux de divertissement.

Marrakech, l’une des destinations touristiques les plus prisées du Maroc, n’a pas été en reste en matière de sécurité. Des unités de police spéciales ont été déployées dans l’ancienne médina, tandis que des patrouilles ont été organisées dans les quartiers touristiques. Les forces de sécurité ont également collaboré avec les gestionnaires d’événements locaux pour garantir que les célébrations du Nouvel An se déroulent sans accrocs.