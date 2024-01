Nouvel An: une soirée sous haute surveillance à Casablanca

Célébrant le passage à la nouvelle année, la ville de Casablanca a démontré une capacité exceptionnelle à combiner festivités et mesures de sécurité rigoureuses. Les unités policières étaient sur le qui-vive, avec des patrouilles renforcées dans les zones clés et les points de rassemblement populaires comme la place des Nations unies et le boulevard de la Corniche. Une batterie de mesures a été également prise pour gérer la circulation et éviter les éventuels embouteillages, sources de désagréments lors des grandes fêtes.

Dans une déclaration à la presse, Najib Azzouzi, chef de la zone de sécurité d’Anfa, avait souligné, quelques heures avant le coup de départ des festivités, l’importance de ce dispositif, affirmant que «la Direction générale de la sûreté nationale accorde une grande priorité à la nuit du Nouvel An pour garantir la sécurité des citoyens».

«À l’occasion du Nouvel An, la préfecture de police de Casablanca a pris un ensemble de mesures de sécurité ainsi que les précautions nécessaires en préparation des célébrations. Un dispositif sécuritaire d’envergure a été déployé conformément aux instructions du directeur général de la sûreté nationale, afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la population et des visiteurs de la métropole», a-t-il assuré.