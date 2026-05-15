Société

Tanger: la police dénoue l’énigme d’un horrible meurtre

Revue de presseL’énigme du meurtre d’une femme, dont le corps a été retrouvé ligoté dans son appartement à Tanger, a été résolue en peu temps par les services sécuritaires compétents de la ville. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 15/05/2026 à 20h33

La brigade d’investigations criminelles, relevant de la police judiciaire de la wilaya de Tanger, est parvenue en peu de temps à démêler l’écheveau complexe d’un crime horrible, dont la victime est une quadragénaire.

Elle a été retrouvée ligotée, corps sans âme dans son appartement du centre ville de la capitale du Détroit.

En moins d’une semaine, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 16 et 17 mai, les éléments de la police judiciaire, en coordination avec les services de la DGST (Direction générale de la Surveillance du territoire) ont identifié et interpellé, jeudi, le mis en cause.

D’après les sources du quotidien, «il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet général compétent». Le mis en cause, qui avait noué une relation sentimentale avec la victime, se rendait souvent chez-elle.

C’est sur cette base qu’il a été arrêté à proximité d’un centre commercial de la ville. Les premiers éléments de l’enquête évoquent un différend entre les deux parties qui aurait dégénéré en violence extrême.

C’est apparemment ainsi qu’il l’aurait ligotée et étouffée avant de prendre la fuite, indiquent les mêmes sources. L’enquête ouverte déterminera les circonstances exactes de ce crime et la complicité éventuelle d’autres personnes.

Le drame a éclaté samedi dernier, quand la victime a cessé de donner signe de vie, laissant sa fille de onze ans abandonnée à l’extérieur pendant de longues heures.

Ce qui a suscité les interrogations du voisinage et du concierge de l’immeuble qui ont alerté les services sécuritaires compétents.

Dépêchés sur les lieux, les éléments de la protection civile et de la police judiciaire et technique ont forcé l’entrée de l’appartement avant de découvrir le drame.

Par Hassan Benadad
Le 15/05/2026 à 20h33
#Tanger#Meurtre#DGST

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