Meurtre de l’infirmière de Khénifra: un inspecteur de police condamné à 25 ans de prison

Revue de presseL’opinion publique de Khénifra, profondément choquée, a suivi le verdict de la cour d’appel de Béni Mellal: un inspecteur de police a été lourdement condamné pour le meurtre d’une jeune infirmière. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 13/11/2025 à 22h45

La chambre criminelle de premier degré près la cour d’appel de Béni Mellal a mis un terme, mercredi 13 novembre, à une tragique affaire: un inspecteur de police a été condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de l’infirmière Fatima Zahra, à Khénifra.

Les faits remontent au 6 avril 2025, lorsque la victime fut découverte inanimée à son domicile, rapporte Assabah dans son édition du vendredi 14 novembre. L’inspecteur, qui lui avait promis le mariage, s’était chargé de la transporter à l’hôpital où elle avait succombé. Il avait alors informé sa famille d’un décès par intoxication au gaz butane, les pressant d’enterrer la jeune femme rapidement et de renoncer à l’autopsie, en dépit des doutes émis par un médecin.

Alors que la famille s’apprêtait à ensevelir le corps, le parquet est intervenu pour ordonner une autopsie. Si les premières constatations évoquaient effectivement une asphyxie, les autorités judiciaires décidèrent d’approfondir les investigations. Plusieurs témoins, issus de l’entourage professionnel et personnel de la défunte, furent entendus.

Les résultats de l’examen médico-légal ont infirmé la thèse de l’accident: le décès était dû à une strangulation, relaie Assabah. Confronté à ces conclusions et à d’autres preuves accablantes, le suspect, initialement en mesure de nier les faits, a fini par reconnaître avoir entretenu une relation avec la victime. Placé en détention préventive, puis en garde à vue, l’inspecteur a comparu devant la cour d’appel de Béni Mellal, qui a prononcé à son encontre une peine de vingt-cinq années d’emprisonnement.

