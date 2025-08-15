Société

Agadir: Deux personnes arrêtées pour suspicion d’implication dans un décès mystérieux et abandon de corps

Corps à la morgue (photo d'illustration)

Deux hommes ont été interpellés à Agadir pour leur implication présumée dans la mort suspecte d’une femme, dont le corps a été abandonné près d’un hôpital public. L’enquête, toujours en cours, cherche à déterminer les circonstances exactes du drame et l’éventuelle présence d’un acte criminel.

Par La Rédaction
Le 15/08/2025 à 17h02

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de la ville d’Agadir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont procédé, tôt dans la matinée du vendredi 15 août, à l’arrestation de deux individus âgés de 42 et 51 ans, soupçonnés d’être impliqués dans un décès dans des circonstances douteuses et d’avoir abandonné le corps de la victime à proximité d’un hôpital public.

Les premières investigations ont révélé que les deux suspects l’avaient transportée auparavant dans une clinique privée pour y recevoir les soins nécessaires, mais, constatant son décès, ils auraient ensuite déposé le corps près de l’hôpital avant de prendre la fuite.

Les recherches ont permis d’identifier la victime et de transférer son corps à la morgue pour une autopsie pour déterminer la cause du décès. Les deux suspects ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet compétent. Lors de la perquisition, environ cinq kilogrammes de «maâssel» (tabac à narguilé) de contrebande ont également été saisis chez l’un d’eux.

Les premiers éléments indiquent que les deux hommes entretenaient une relation avec la victime et avaient passé la nuit de l’incident en sa compagnie, en état d’ébriété avancée. L’enquête se poursuit afin d’élucider toutes les circonstances de ce décès et de déterminer l’existence éventuelle d’un lien avec un acte criminel.

