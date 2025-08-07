Société

DGSN: 24 nouvelles nominations pour renforcer l’efficacité policière

Le patron du pôle DGSN-DGST donnant un discours après avoir été fait officier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, mardi 24 juin 2025 à Rabat.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale (DGSN).

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a validé hier mercredi 6 août une nouvelle vague de nominations. Au total, 24 responsables ont été désignés à la tête de postes stratégiques au niveau central et régional. Une démarche axée sur la promotion de la compétence, la confiance en la jeunesse et la valorisation de l’expertise féminine.

Par La Rédaction
Le 07/08/2025 à 12h30

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale, a validé hier mercredi 6 août, une nouvelle liste de nominations comprenant 24 hauts responsables désignés à la tête de postes administratifs et opérationnels, tant au niveau central que régional.

Ces nominations marquent la promotion d’agents expérimentés à des postes de premier plan au sein de la police décentralisée. Parmi ces nouvelles désignations, on note la nomination d’un nouveau vice-préfet à Béni Mellal, d’un adjoint au chef de la sûreté régionale de Taza, ainsi que d’un chef par intérim de la sûreté provinciale de Khouribga.

La dynamique de renouvellement des postes de responsabilité inclut également la mise en avant de compétences féminines, avec notamment la nomination d’une cheffe du service de gestion informatisée des commissariats de police (GESTARR), rattachée à la Direction de la sécurité publique, ainsi que d’une responsable du service régional de l’action sociale au sein de la sûreté de la ville d’El Jadida.

Lire aussi : Fès: la DGSN fait tomber une organisation criminelle rodée à la spoliation foncière

Dans le cadre de la préparation aux grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, des cadres spécialisés ont été désignés à la tête des unités de sécurité sportive des préfectures de Fès et Tanger.

Outre ces affectations, plusieurs villes, dont Ouarzazate, Marrakech, Guelmim, Fès, Tanger, Errachidia, Meknès, Agadir, Salé et Casablanca, ont vu la confiance renouvelée envers de nombreux cadres pour diriger différents services de la sécurité publique, de la police judiciaire, du renseignement général et de l’action sociale.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de modernisation de l’administration policière, avec pour objectif le renforcement de la performance et de l’efficacité des ressources humaines.

Elles visent à favoriser l’alternance dans les postes de responsabilité et à confier la gestion des services de police à des profils hautement qualifiés, capables de mettre en œuvre les plans d’action en faveur de la sécurité des citoyens et de la protection de leurs biens.

Par La Rédaction
Le 07/08/2025 à 12h30
#DGSN#nomination#nomination à de hautes fonctions#Abdellatif Hammouchi

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Fès: la DGSN fait tomber une organisation criminelle rodée à la spoliation foncière

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN et l’ANEF en première ligne pour protéger les forêts

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Exposition: l’aéroport Mohammed V rend hommage aux talents artistiques des fonctionnaires de la DGSN

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Portes ouvertes de la DGSN: un engouement citoyen sans précédent

Articles les plus lus

1
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
2
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
3
Quand un aveugle attaque le Maroc…
4
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
5
Très Cher Maroc!
6
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
7
Les Hafsides de Bougie (1294- 1510): un destin pré-national algérien?
8
Souk El Had à Agadir: les commerçants sonnent l’alerte face à une crise commerciale inédite
Revues de presse

Voir plus