DGSN: 24 nouvelles nominations pour renforcer l’efficacité policière

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale, a validé hier mercredi 6 août, une nouvelle liste de nominations comprenant 24 hauts responsables désignés à la tête de postes administratifs et opérationnels, tant au niveau central que régional.

Ces nominations marquent la promotion d’agents expérimentés à des postes de premier plan au sein de la police décentralisée. Parmi ces nouvelles désignations, on note la nomination d’un nouveau vice-préfet à Béni Mellal, d’un adjoint au chef de la sûreté régionale de Taza, ainsi que d’un chef par intérim de la sûreté provinciale de Khouribga.

La dynamique de renouvellement des postes de responsabilité inclut également la mise en avant de compétences féminines, avec notamment la nomination d’une cheffe du service de gestion informatisée des commissariats de police (GESTARR), rattachée à la Direction de la sécurité publique, ainsi que d’une responsable du service régional de l’action sociale au sein de la sûreté de la ville d’El Jadida.

Lire aussi : Fès: la DGSN fait tomber une organisation criminelle rodée à la spoliation foncière

Dans le cadre de la préparation aux grands événements sportifs internationaux, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, des cadres spécialisés ont été désignés à la tête des unités de sécurité sportive des préfectures de Fès et Tanger.

Outre ces affectations, plusieurs villes, dont Ouarzazate, Marrakech, Guelmim, Fès, Tanger, Errachidia, Meknès, Agadir, Salé et Casablanca, ont vu la confiance renouvelée envers de nombreux cadres pour diriger différents services de la sécurité publique, de la police judiciaire, du renseignement général et de l’action sociale.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de modernisation de l’administration policière, avec pour objectif le renforcement de la performance et de l’efficacité des ressources humaines.

Elles visent à favoriser l’alternance dans les postes de responsabilité et à confier la gestion des services de police à des profils hautement qualifiés, capables de mettre en œuvre les plans d’action en faveur de la sécurité des citoyens et de la protection de leurs biens.