Exposition: l’aéroport Mohammed V rend hommage aux talents artistiques des fonctionnaires de la DGSN

L’aéroport international Mohammed V accueille une exposition artistique unique, mettant à l’honneur les talents créatifs des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le vernissage s’est tenu jeudi 29 mai 2025, en présence de responsables de la DGSN, de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, ainsi que de l’Office national des aéroports (ONDA). Un hommage culturel qui s’inscrit dans la stratégie «Aéroports 2030» et renforce l’identité du plus grand hub aérien du Maroc.

Encourager la culture et la créativité au sein des forces de l’ordre

L’événement réunit une trentaine d’œuvres, réalisées par des fonctionnaires de police issus de différentes écoles artistiques et exécutées avec un sens esthétique et technique remarquable. À travers cette exposition, l’ONDA rend hommage aux agents de la DGSN, qui assurent quotidiennement la sécurité et la fluidité des opérations aéroportuaires, tout en jouant un rôle clé dans l’expérience des voyageurs transitant par l’aéroport.

Une reconnaissance du talent artistique au sein de la DGSN

La Fondation Mohammed VI œuvre activement pour la valorisation des aptitudes artistiques et culturelles de ses fonctionnaires. Cette exposition traduit une approche humaine et inclusive du travail des agents de la DGSN, démontrant que l’engagement professionnel peut se conjuguer avec l’épanouissement culturel et personnel.

Lire aussi : Portes ouvertes de la DGSN: un engouement citoyen sans précédent

En introduisant une dimension culturelle inédite au sein de l’aéroport Mohammed V, l’initiative contribue à renforcer l’identité du lieu, tout en mettant en lumière les hommes et les femmes de la DGSN, maillons essentiels des infrastructures aéroportuaires du Maroc.

L’ONDA leur rend ainsi hommage, reconnaissant leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution essentielle au rayonnement du pays.