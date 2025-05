Revivez en images la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN

Vendredi, la 6ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a débuté au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème «Fiers de servir une nation millénaire et un trône glorieux».

Cette édition, qui se poursuit jusqu’au 21 mai, reflète l’engagement indéfectible de la DGSN à consacrer les principes de proximité avec les citoyens et l’attachement ferme et résolu à moderniser et améliorer le service public de police et la qualité de ses prestations, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI.

Cet événement vise à soutenir l’ouverture de la Sûreté nationale sur son environnement social et à informer le public des missions menées par les différentes unités et formations mobilisées pour servir les citoyens, assurer leur sécurité et celle de leurs biens, et maintenir l’ordre public. Il permet également de présenter les équipements, machines et outils de pointe mis à la disposition des services de sécurité.

La cérémonie d’ouverture des JPO, qui coïncident avec la célébration du 69ème anniversaire de la création de la DGSN, a été co-présidée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN) et de la surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi.

La cérémonie de lancement, à laquelle ont assisté plusieurs membres du gouvernement, le président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le général-major Ahmed Naser Al-Raisi, le secrétaire général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, le président de l’Université arabe Nayef pour les sciences de sécurité, Abdulmajid Bin Abdullah Albanyan, ainsi que des personnalités judiciaires, civiles et militaires, a été marquée par un défilé des différentes formations et unités sécuritaires, et une présentation des moyens logistiques et opérationnels de la sécurité nationale.

Intervenant au nom de la DGSN, le commissaire divisionnaire Rida Chbouh a souligné que le 16 mai constitue une occasion renouvelée où la famille de la sûreté nationale se remémore la glorieuse histoire du Royaume, offrant l’opportunité «d’évaluer les plans d’action, de passer en revue les réalisations au service de la sécurité nationale et des citoyens, et d’anticiper les défis et les attentes».

Notant que cet anniversaire fait partie intégrante de notre histoire collective, partagée par les citoyens et la sûreté nationale, le responsable a souligné: «Nous avons décidé que cette commémoration serait le point de départ des Portes ouvertes de la DGSN pour garantir une interaction directe avec les citoyens et une réponse immédiate à leurs attentes de la part des services de police».

Chbouh a souligné que l’édition actuelle de ces JPO vise à consolider les acquis des éditions précédentes, notamment le renforcement des mécanismes de communication institutionnelle, la consécration de l’ouverture du service public et l’amélioration de la confiance entre les citoyens et les institutions de sécurité.

La présente édition ambitionne aussi d’évaluer la demande publique en matière de sécurité en tenant compte directement des attentes des citoyens et en s’informant de leurs aspirations afin d’améliorer les services offerts et de formuler des plans d’action répondant à leurs besoins, a noté le responsable.

À cette occasion, les participants ont suivi une vidéo retraçant l’histoire de la DGSN, un show des unités motocyclistes et de la cavalerie, une vidéo sur le nouveau siège de la DGSN, ainsi qu’une vidéo sur l’intervention des forces spéciales de la Direction générale de la surveillance du territoire.

La cérémonie a également été marquée par un show sur les techniques d’autodéfense (DGSN/DGSN), la présentation d’une vidéo sur la Carte nationale d’identité électronique, un show de maniement d’armes et de cavalerie, ainsi que la remise de wissams royaux à plusieurs policiers.

Lancement de la 6è édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, le 16 mai à El Jadida.

À cette occasion, M. Hammouchi a été décoré de l’Ordre du Prince Nayef pour la sécurité arabe, première classe, et du bouclier y afférent par le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, et le président de l’Université arabe Nayef pour les sciences de sécurité, Abdulmajid Bin Abdullah Albanyan en reconnaissance de ses efforts en faveur de l’action sécuritaire conjointe et du renforcement de la présence arabe dans les forums internationaux, sous la conduite du roi Mohammed VI.

L’espace abritant cet évènement, dont les pavillons ont été visités par la délégation officielle, comprend plusieurs expositions représentant les différents domaines d’intervention opérationnelle, notamment la marche militaire, les techniques d’intervention et d’autodéfense, la Force spéciale relevant de la DGST, la protection rapprochée, la Brigade centrale d’intervention (BCI), l’unité motocycliste, la police montée, la police cynotechnique et l’orchestre de musique, mettent ainsi en lumière le développement significatif de la DGSN en termes de ressources humaines et de moyens technologiques.

L’espace comprend également plusieurs pavillons, dont celui des «Martyrs du devoir», un musée, une exposition de voitures d’époque de la police et une galerie d’art. On y trouve aussi des sections consacrées aux patrouilles intelligentes, au capital humain, à l’identité numérique, à la sécurité routière, à l’intervention, à la police technique et scientifique, à la police des frontières, à la logistique opérationnelle et à la sensibilisation.

Les JPO prévoient aussi des séminaires sur une panoplie de thèmes, notamment «L’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité», «L’accueil par le Maroc de la 93ème session de l’Assemblée générale d’Interpol», «L’identité numérique: locomotive de la transformation numérique des services publics», «La sécurité dans le sport et les défis de l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du monde 2030» et «La plateforme E-Blagh: une année au service de la sécurité numérique».

Lancées en 2016 à Casablanca, ces journées de communication sont devenues un rendez-vous annuel permettant aux citoyens de tous âges et de tous horizons de découvrir les multiples facettes du métier de policier et d’échanger directement avec des agents de la sûreté nationale de divers domaines et spécialités.

Organisées auparavant à Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir, les JPO offrent désormais une occasion annuelle aux citoyens pour interagir directement avec les fonctionnaires de police et s’informer sur les métiers et les activités des services de sûreté nationale.